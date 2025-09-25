Vivaldis Vier Jahreszeiten – Ein immersives Konzert im KKL

Luzern – 2025 jährt sich die Uraufführung von Antonio Vivaldis bekanntestem Werk «Die Vier Jahreszeiten» zum 300 Mal. 1725 zum ersten Mal auf die Bühne gebracht, ist es unbestritten einer der Klassik-Schlager und eines der beliebtesten Stücke der Musikgeschichte. Virtuos, stürmisch, aber auch zart und leise werden die Charaktere von Frühling, Sommer, Herbst und Winter musikalisch dargestellt.

Nun ist ein ganz besonderes, neuartiges Projekt zu erleben: Immersive Projekte befinden sich seit einigen Jahren auf regelrechtem Erfolgskurs, und so wird das Meisterwerk des venezianischen Meisters anlässlich seines Jubiläums in faszinierenden grossflächigen Lichtinstallationen und aufwändigen Videoanimationen mittendrin erlebbar gemacht. Durch modernste Technologien, die den Betrachter eine multimediale Illusion aus Bild und Ton bieten, entsteht eine einzigartige Atmosphäre.

Die Musik von Festival Strings Luzern erklingt live auf der Bühne, während das Publikum mit allen Sinnen in Vivaldis Klangwelten eintaucht und hautnah von den Kräften und Stimmungen der Jahreszeiten verzaubert wird. Das Konzert am 8. Februar 2026 im Konzertsaal des KKL Luzern mit den Festival Strings Lucerne leitet Daniel Dodds von der Violine aus. Eine einmalige Reise durch den Jahreslauf zwischen Schneestürmen und Sonnenglanz. (mc/pg)