175 Millionen Fahrgäste: PostAuto fährt neuen Allzeitrekord ein

Infolge der Corona-Pandemie brach die Nachfrage bei PostAuto im Jahr 2020 auf 127 Millionen Fahrgäste ein. Doch der Abwärtstrend stoppte erfreulich schnell: Bereits auf Ende 2022 hatte sich die Nachfrage mit 156 Mio. Fahrgästen weitgehend erholt und war auf das Vorpandemie-Niveau zurückgekehrt. Nun darf PostAuto einen neuen Allzeitrekord verkünden. Noch nie in der über hundertjährigen Firmengeschichte hat PostAuto mehr Menschen an ihr Ziel gebracht als im letzten Jahr: Rund 175 Millionen Fahrgäste sind im Jahr 2023 in ein Postauto eingestiegen!

Leistungsübersicht 2023

Im Laufe des Jahres 2023 legten die 2317 Fahrzeuge im landesweiten Fahrplanverkehr insgesamt 136 Millionen Kilometer zurück – eine Steigerung von 2,3 Mio. Km gegenüber dem Vorjahr (133,7 Mio.). Die Postautos verkehrten während 365 Tagen auf 969 Linien mit einer Netzlänge von 18’322 Kilometern und bedienten dabei 11’086 Haltestellen. Die Flotte hat ein Durchschnittsalter von 6,8 Jahre und umfasst mittlerweile 84 umweltschonende Fahrzeuge mit Elektro- oder Diesel-Hybridantrieb.

Vorfahrt für die Elektromobilität

Die Elektrifizierung der Flotte geht weiter. Besonders hervorzuheben ist der erstmalige Einsatz von elf Elektropostautos im Kanton Graubünden. Sie zeigen, dass Elektromobilität auch in Bergregionen erfolgreich umgesetzt werden kann. Bis Ende 2024 will Postauto insgesamt 100 und bis 2030 sogar über 1000 Postautos auf elektrischen Antrieb umstellen. (awp/mc/pg)

