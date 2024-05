Air India fliegt wieder nach Zürich

Zürich – Ab dem 16. Juni 2024 verbindet neu Air India die Schweiz mit Indien. Die indische Airline wird viermal pro Woche zwischen Zürich und Neu-Delhi fliegen.

Air India wird die Hauptstadt Indiens, Neu-Delhi, als wichtige Metropolregion im Norden des Landes neu mit Zürich verbinden. Air India plant, die Strecke viermal pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag) anzubieten. Auf der Strecke wird die moderne Boeing 787-8 mit 256 Plätzen eingesetzt.

Die Airline wird in Zürich jeweils um 20:50 Uhr abfliegen, die Ankunft in Neu-Delhi ist am Folgetag um 08:05 Uhr. In Neu-Delhi startet der Flug um 14:05 Uhr, die Landung in Zürich erfolgt um 19:15 Uhr. Air India war im regelmässigen Linienverkehr zum letzten Mal im Jahr 1997 in Zürich.

Nebst Air India verbindet bereits der Home Carrier und Star Alliance Partner Swiss die indische Hauptstadt Neu-Delhi mit Zürich. Swiss bedient die Strecke täglich. (mc/pg)