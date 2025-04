Booking.com bietet Fans das ultimative Eurovision-Erlebnis

Zürich – Booking.com hat sich mit fünf Eurovision-Legenden zusammengetan, um Fans die Möglichkeit zu geben, den Eurovision Song Contest wie eine:r der Teilnehmenden zu erleben.

Booking.com, offizieller Reisepartner des Eurovision Song Contest 2025, präsentiert das ultimative Eurovision-Erlebnis – und bietet damit einem glücklichen Fan und dessen Begleitung die einmalige Gelegenheit, das grosse Eurovision-Finale in Basel zu erleben. Umgeben von Eurovision-Legenden werden sie die Chance haben, den diesjährigen Wettbewerb fast wie eine:r der Teilnehmer:innen zu erleben, mit exklusivem Backstage-Zugang und den besten Plätzen im Booking.com Blue Room.

Das ultimative Erlebnis für Eurovision-Fans

Das Eurovision-Märchen beginnt am Freitag, den 16. Mai, wenn die oder der glückliche Buchende und dessen Begleitung zu einer Backstage-Tour durch die St. Jakobshalle entführt werden – dem beeindruckenden Veranstaltungsort des diesjährigen Wettbewerbs – in Begleitung des norwegischen Gewinners von 2009 und Teilnehmers von 2018, Alexander Rybak, der einen exklusiven Blick hinter die Eurovision-Kulissen gewährt.

Nachdem sie sich in ihrer luxuriösen Suite im Nomad Design & Lifestyle Hotel ausgeruht haben, werden sie wie Phönix aus der Asche auferstehen, um am Booking.com Legends Dinner teilzunehmen. Zwischen Canapés, Drinks und einem Drei-Gänge-Menü werden sie hautnah Auftritte der österreichischen Gewinnerin von 2014, Conchita Wurst, der Gewinnerin von 1999 und schwedischen Teilnehmerin von 2008, Charlotte Perrelli, der ukrainischen Gewinnerin von 2016, Jamala, und Alexander Rybak erleben. Nach dem Abendessen werden Jedward, die energiegeladenen eineiigen Zwillinge, die Irland 2011 und 2012 vertraten, den Abend mit einer Sing-a-long-Session für die VIP-Gäste abrunden.

Da Basel, diesjährige Gastgeberstadt, als Kulturhauptstadt der Schweiz gilt, erhält der Buchende ausserdem ein Booking.com-Reiseguthaben im Wert von 500 €, damit sie oder er während des Besuchs die schönsten Attraktionen Basels erkunden kann.

Am grossen Abend werden die beiden Fans in den Genuss ihres ganz persönlichen himmlischen Erlebnisses kommen, wenn sie das Grand Final in Gesellschaft von Eurovision-Legenden im Booking.com Blue Room verfolgen. Der Booking.com Blue Room befindet sich neben dem Green Room und ist so nah am Geschehen des diesjährigen Wettbewerbs, wie es nur möglich ist, ohne selbst teilzunehmen – ein unvergessliches Douze-Points-Erlebnis für jeden Eurovision-Fan.

Matthias Schmid, Senior Vice President Accommodations bei Booking.com, sagt: «Als gebürtiger Schweizer und grosser Musikfan erfüllt es mich mit Stolz, dass wir mit fünf Eurovision-Legenden zusammenarbeiten, um für zwei glückliche Kund:innen ein solch ikonisches Erlebnis in Basel zu schaffen. Es ist eine wahre Freude, die inklusive, verbindende Magie von Eurovision mit der Freude am Reisen zu verbinden.»

So kann man das ultimative Eurovision-Erlebnis buchen

Zum Preis von 20,25 € müssen Fans schnell sein, da nur ein einziges ultimatives Eurovision-Erlebnis am Freitag, den 9. Mai um 10:00 Uhr (MESZ) exklusiv auf Booking.com gebucht werden kann – getreu dem Motto: wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Fans aus nah und fern werden zum Eurovision Song Contest anreisen, um ihre Lieblingskünstler:innen live zu erleben und mit ihnen mitzufiebern. So unterstreichen auch die Unterkunftssuchen auf Booking.com, mit welcher Spannung das musikalische Grossereignis erwartet wird. Ein Blick auf die Suchdaten in dem Zeitraum, als die ersten Tickets in den Verkauf gingen, zeigt für einen Aufenthalt über das Final-Wochenende enorme Zunahmen: So stiegen die Suchanfragen von Kund:innen aus aller Welt für eine Unterkunft in Basel im Jahresvergleich um mehr als 734 %, für Kund:innen aus er Schweiz um über 1’142 %. Als Basel als Austragungsort des Wettbewerbs verkündet wurde, haben Suchanfragen für eine Unterkunft in der Stadt für einen Aufenthalt während der Woche des Wettbewerbs im Vergleich zum Vorjahr sogar um beeindruckende mehr als 12’988 Prozent zugelegt.* Die meisten Suchanfragen stammten dabei aus der Schweiz, gefolgt von Deutschland und UK. Die Schweiz war dabei besonders herausragend, da Suchanfragen hier im Vergleich zum Vorjahr um über 32’213 % zunahmen, bei Kund:innen aus der UK lag die Zunahme bei mehr als 25’240 % und für Deutschland bei über 10’032 %.

Mehr Informationen über das ultimative Eurovision-Erlebnis von Booking.com und die Möglichkeit, dieses am 9. Mai zu buchen, gibt es hier. (Booking.com/mc/ps)

Methodik:

* Basierend auf Unterkunftssuchen von Kund:innen auf Booking.com zwischen dem 29.1.2025 und 5.2.2025 (Start des ersten Ticketverkaufs) für einen Aufenthalt in Basel zwischen dem 16. und 18. Mai 2025.

** Basierend auf Unterkunftssuchen von Kund:innen auf Booking.com zwischen dem 30.8.2024 und 10.9.2024 (Basel wurde am 30.8.2024 als Austragungsort bekanntgegeben) für einen Aufenthalt in Basel zwischen dem 11. und 18. Mai 2025.