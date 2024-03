Booking.com: Wohin zieht es die Schweizerinnen und Schweizer über Ostern?

Zürich – Der Frühling steht vor der Tür und die ersten Krokusse und Osterglocken spriessen aus dem Boden. Und so wie die Blumen erwachen, steigt auch die Reiselust der Schweizer und Schweizerinnen. Besonders zur Osterzeit, in der es, so der weit verbreitete Glaube, viele Schweizerinnen und Schweizer ins warme, aber dennoch heimische Tessin zieht. Doch stimmt das überhaupt?

Booking.com hat sich die Suchanfragen von Schweizer Reisenden zwischen dem 29. März und dem 12. Mai 2024, genau zur Oster- und Frühsingferienzeit angeschaut und interessante Zahlen beobachtet.

So suchten Schweizer Reisende nicht etwas am meisten nach Unterkünften im Tessin, sondern in Zürich und erst an dritter Stelle findet sich Lugano, an fünfter Stelle Locarno und auf dem siebten Platz Ascona. Spannend zu sehen ist, dass Suchanfragen nach Unterkünften in Saas-Fee im Vergleich zum Vorjahr um ganze 33 % anstiegen.

Die Top-10 der Suchenfragen im Inland:

Zürich Zermatt Lugano Genf Locarno Basel Ascona Saas-Fee Luzern Lausanne

Aber auch internationale Reiseziele sind im ersten Jahresquartal bei Schweizer Reisenden sehr beliebt. Um die Kälte des Winters abzuschütteln, suchten die meisten Schweizerinnen und Schweizer nach Unterkünften im warmen Dubai. Neu in den Top-10 und mit einem enormen Anstieg zum Vorjahr sind Suchanfragen für Istanbul, welche um rekordverdächtige 92 % anstieg.

Die Top-10 der Suchenfragen ausländischer Reiseziele lautet wie folgt:

Dubai Paris Barcelona London Rom Amsterdam New York Mailand Lissabon Istanbul

Das beliebteste internationale Reiseland der Schweizerinnen und Schweizer ist jedoch keine Überraschung. Mit Italien auf Platz eins könnte man fast schon im Tessin sein, wobei die Schweiz selbst nur den dritten Platz belegt. Einen beachtlichen Anstieg der Suchanfragen machte diese Saison die sechs platzierte USA mit 25 % mehr Suchanfragen als im Jahr davor.

Die Top-10 der Suchenfragen ausländischer Reiseziele lautet wie folgt:

Italien Spanien Schweiz Frankreich UAE Deutschland USA UK Portugal Niederlande

(Booking.com/mc/ps)