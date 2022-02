DeLorean plant Elektroauto: Zurück in die Zukunft?

Ein Kino-Blockbuster der Achtzigerjahre verwandelte den DeLorean DMC-12 in eine Ikone – obwohl das echte Auto spektakulär floppte. Mit einem Elektroauto soll nun offenbar der Neustart der Marke gelingen.

Die Silhouette zweier Flügeltüren leuchtet auf, eine v-förmige Lichtsignatur blitzt über die Vorderseite des schemenhaft angedeuteten Fahrzeugs – nur wenige Sekunden dauert dieser Clip. Doch die reichten bereits aus, um weltweit für Verzückung bei Autofans zu sorgen. Das lag am Absender des Clips.

DeLorean. Ein vor 40 Jahren untergegangener Sportwagenhersteller, der aber noch immer die Fantasie vieler Autofans anregt wie kaum ein zweiter. Bekannt wurde DeLorean durch die Filmtrilogie »Zurück in die Zukunft«, mit dem dort zur Zeitmaschine umgebauten DMC-12. Jetzt plant die Marke einen Neustart: Ein Elektroauto soll DeLorean neues Leben einhauchen.

Bislang sind nur wenige Details über das neue Auto bekannt. Die wahrscheinlich wichtigste Nachricht in diesem Zusammenhang: Die stilprägenden Flügeltüren bleiben dem neuen Modell erhalten. Unter dem Hashtag #DeLoreanEVolved wurde der neue Wagen jetzt in den sozialen Netzwerken angekündigt. Ob das auch der Name des neuen Modells ist? Unklar.

Was klar ist: Der neue DeLorean wird elektrisch fahren. Auf Twitter heisst es, der Retro-Newcomer werde noch in diesem Jahr vorgestellt. Mit an Bord ist abermals die Designfirma Italdesign. Deren Gründer, Giorgetto Giugiario, verpasste dem DeLorean DMC-12 schon vor mehr als 40 Jahren das so aussergewöhnliche Design.

Lesen Sie den ganzen Beitrag bei SPIEGEL