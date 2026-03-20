Der Jahrtausend-Frühlingshit

Niemand hat den Frühlingsanfang schöner und erfolgreicher besungen als der dritte Beatle. Nach 57 Jahren wirkt sein Abschiedslied vom langen und kalten, harten und einsamen Winter so aktuell wie nie zuvor.

Lang, kalt und einsam war der Winter, bis das Eis allmählich schmolz. „It’s been a long, cold, lonely winter“, sang George Harrison zum Frühlingsanfang 1969 vor sich hin: „I feel that ice is slowly melting.“ Selbstverständlich sah der Beatle den Wechsel der Jahreszeiten und den warmen Sonnenaufgang in „Here Comes the Sun“ poetisch, als Metapher.

Er schrieb Songs. Im Januar hatte er sich mit Paul McCartney und John Lennon überworfen und die Band im Streit verlassen. Nach einigen Tagen war er wieder da. Aber er stand nicht mehr im Schatten.

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