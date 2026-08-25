Dolly Parton im Alter von 80 Jahren gestorben

Nashville – Die US-Country-Ikone Dolly Parton ist tot. Sie starb im Alter von 80 Jahren, wie ihr Neffe und Sicherheitschef Bryan Seeven einem Video, das am Dienstag in den Kanälen von Dolly Parton veröffentlicht wurde, erklärte.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Parton sang Welthits wie «Jolene» und «I will always love you». Mit diesem Satz verabschiedete sich die Country-Sängerin auch in dem Video. Laut Seever war dies Partons Wunsch. «I Will Always Love You» wurde in der Version von Whitney Houston zu einem der erfolgreichsten Hits aller Zeiten.

«Dolly Partons Leben, das so hell erstrahlte, dass es die ganze Welt sehen konnte, wird für immer ein Vorbild bleiben – nicht nur durch ihre zeitlose Musik und ihr umfangreiches Songwriting, sondern auch durch ihren Witz, ihre Herzlichkeit und ihre Güte, die uns alle wie eine Familie fühlen liessen», teilt das Team von Parton mit und fügte hinzu: «Ihre Lieder werden auch weiterhin Menschen jeden Alters berühren, und ihr philanthropisches Engagement wird nachhaltige Wirkung haben.»

Ihre Songs verbanden erzählerische Kraft, feines Gespür für Gefühle und markante Melodien. Ihre klare, unverwechselbare Stimme trug sie an die Spitze der Charts. In den USA erreichte sie 25-mal Platz eins der Billboard-Country-Charts, 47 ihrer Alben landeten in den Country-Top-10. Einige ihrer beliebten Cover-Versionen und Duetts entstanden gemeinsam mit ihrer Patentochter, Popstar Miley Cyrus, und Cyrus’ Vater, dem Country-Star Billy Ray Cyrus. Mit 55 Grammy-Nominierungen und 10 Auszeichnungen war Parton die am dritthäufigsten nominierte Frau in der Geschichte der Grammys – hinter Beyoncé und Taylor Swift.

Geboren wurde Dolly Parton am 19. Januar 1946 im Bundesstaat Tennessee in einer kleinen Holzhütte. Die Eltern und ihre insgesamt zwölf Kinder lebten in bitterer Armut, wie Dolly Parton sagte. In der Kirche und in ihrem Haus wurde viel gesungen.

Schon mit zehn Jahren trat sie in örtlichen Fernseh- und Radioshows auf. Als Teenager sang Dolly in der berühmten «Grand Ole Opry»-Show in Nashville. Nach dem Schulabschluss 1964 zog Parton nach Nashville und begann ein Leben als Songwriterin und Musikerin.

Partons sympathische Art, gepaart mit ihren imposanten blonden Frisuren, ihren extravaganten Kostümen und ihrer überschwänglichen Freude daran, im Rampenlicht zu stehen, machte sie bei Amerikanern aller Herkunft beliebt. Im Laufe der Jahre moderierte Parton eine TV-Show, spielte in Filmen mit und gründete sogar einen Themenpark, Dollywood, eine beliebte Touristenattraktion in ihrem Heimatstaat Tennessee. (mc/pg)