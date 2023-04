Edelweiss baut Langstrecken-Angebot weiter aus

Zürich – Die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss baut ihr Angebot auf der Langstrecke weiter aus. Auf den Winterflugplan 2023/24 bietet Edelweiss auf der Langstrecke 20 Ferienziele in 15 Ländern an. Das Angebot wird vor allem zu den beliebten Zielen in Nordamerika, Thailand und Südafrika ausgebaut.

Mit Edelweiss direkt zum Formel 1-Rennen der Superlative in Las Vegas

Las Vegas wird diese Saison bis in den November angeflogen. Dies zur Freude aller Formel 1-Fans. Nach über 40 Jahren kehrt zwischen dem 16. bis 18. November 2023 der Formel 1-Zirkus auf den legendären Strip von Las Vegas zurück. Mit Edelweiss wird es möglich sein, bequem und nonstop ab Zürich ans Rennen zu reisen, um das unvergessliche Spektakel hautnah mitzuerleben.

Bereits zum 3. Mal in Folge ist Edelweiss dieses Jahr Official Airline Partner des Motorsportteams «Alfa Romeo F1 Team Stake».

Überdies wird Edelweiss Tampa Bay in Florida neu auch über die Wintermonate zwei Mal pro Woche anfliegen.

Breites Angebot in der sonnigen Karibik

Unverändert bleibt die Anzahl der Flüge zu den Ferienzielen in der Karibik. Wie bereits in der letzten Wintersaison wird Cancún dreimal wöchentlich, Havanna einmal pro Woche und Punta Cana zweimal wöchentlich nonstop ab Zürich angeflogen. Puerto Plata wird in Kombination mit Montego Bay auf Jamaika einmal pro Woche bedient. San José wird dreimal pro Woche angeflogen; davon zwei Verbindungen pro Woche in Kombination mit Liberia/Guanacaste.

Kolumbien neu im Programm

Wie bereits kommuniziert, wird Edelweiss zwei neue Ferienziele in Kolumbien anfliegen. Die beiden neuen Destinationen Bogotá und Cartagena eignen sich ausgezeichnet, um dieses Land der Gegensätze auf einer eindrucksvollen Rundreise zu erkunden. Ab dem 22. November 2023 fliegt Edelweiss jeweils am Mittwoch und Sonntag von Zürich nonstop nach Bogotá, weiter nach Cartagena und wieder nonstop nach Zürich.

Früherer Saisonstart und mehr Flüge nach Südafrika und Thailand

Aufgrund der hohen Nachfrage wird Edelweiss die Anzahl Flüge nach Kapstadt um einen zusätzlichen Flug pro Woche erhöhen und die Destination bereits ab Ende August anfliegen. Neu fliegt Edelweiss viermal pro Woche in die Metropole am Kap der guten Hoffnung. Kilimandscharo wird weiterhin in Kombination mit Sansibar zweimal pro Woche angeflogen. Wer es lieber tropisch mag, darf sich auf Phuket freuen. Hier wird das Angebot um einen wöchentlichen Flug erweitert. Insgesamt fliegt Edelweiss dreimal pro Woche in das exotische Reiseziel und dies

bereits ab Anfang Oktober.

Fester Bestandteil im Winterflugplan von Edelweiss sind weiterhin die Ferienziele Maskat im Oman sowie Mauritius und die Seychellen. Die Malediven werden dreimal wöchentlich ab Zürich angeflogen, davon einmal pro Woche in Verbindung mit Colombo auf Sri Lanka. (mc/pg)