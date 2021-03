Edelweiss mit vier neuen Ferienzielen für den Sommer

Zürich – Rechtzeitig zu den Sommerferien fliegt Edelweiss neu an die griechischen Destinationen Preveza/Lefkada und Skiathos, nach Tivat in Montenegro sowie nach Newquay in der englischen Ferienregion Cornwall.

Mit Preveza/Lefkada und Skiathos nimmt Edelweiss zwei weitere beliebte Feriendestinationen Griechenlands ins Programm auf. Neu bietet Edelweiss damit zwölf griechische Destinationen an. Ab 1. Juli wird Preveza/Lefkada einmal wöchentlich angeflogen. Am 7. Juli folgt Skiathos; ebenfalls einmal wöchentlich. Den alten Hafen von Skiathos-Stadt kennt man übrigens aus der unterhaltsamen Komödie «Mamma Mia!» mit Meryl Streep und Pierce Brosnan.

Tivat in Montenegro hat sich von einem österreichisch-ungarischen Marinestützpunkt zu einer Stadt mit einem der luxuriösesten Yachthäfen Europas entwickelt. Mit einem wöchentlichen Flug bedient Edelweiss diese Feriendestination ab dem 1. Juli.

Rosamunde Pilcher Fans werden begeistert sein, denn die neue Edelweiss Destination Newquay liegt in der wohl beliebtesten englischen Ferienregion Cornwall. Ab dem 4. Juli bietet Edelweiss einen wöchentlichen Flug an. (Edelweiss/mc/pg)

Edelweiss