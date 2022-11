Elektroauto-Hersteller Lucid eröffnet erste Schweizer Verkaufsfiliale in Genf

Genf – Der amerikanische Luxus-Elektroauto-Hersteller Lucid eröffnet am Freitag in Genf seine erste Verkaufsfiliale in der Schweiz. Das Lucid Studio befindet sich am Cours de Rive 10 in Genf. Das Schweizer Studio ist nach dem Münchner Studio, das im Mai dieses Jahres eröffnet wurde, der zweite Einzelhandelsstandort des Unternehmens in Europa. Lucid beabsichtigt, seine physische Präsenz in den kommenden Jahren auf weitere Länder in Europa auszuweiten.

Das Luxusgeschäft im Herzen Genfs soll die Kunden dazu einladen, die Marke Lucid und ihre Produkte hautnah zu erleben. «Wir verzeichnen eine wachsende Anzahl von Lucid Air-Reservierungen in der Schweiz, und das neue Lucid Studio in Genf bietet Fans von Elektrofahrzeugen die perfekte Gelegenheit, sich mit dem bahnbrechenden Lucid Air zu beschäftigen und mehr über ihn zu erfahren», lässt sich Zak Edson, Vice President für Vertrieb und Service bei der Lucid Group, in einer Mitteilung zitieren.

Expansion in Europa

Lucid nimmt Reservierungen von europäischen Kunden entgegen und wird voraussichtlich Ende 2022 die ersten Fahrzeuge in Europa ausliefern. Kunden in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Monaco, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich können sich ihren Platz auf der Warteliste für die Lucid Air Pure-, Touring- und Grand Touring-Modelle sichern, sobald die Auslieferungen in ihren jeweiligen Ländern beginnen, indem sie eine vollständig erstattungsfähige Reservierung ab 300 Euro vornehmen. Für die Zukunft ist eine weitere Expansion in Europa geplant, unter anderem mit zusätzlichen Studios und Dienstleistungszentren in europäischen Grossstädten.

Das erste Fahrzeug des Unternehmens, der Lucid Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem kalifornisch inspirierten Design, die einen grosszügigen luxuriösen Innenraum und eine mittelgrosse Außenfläche bietet. Der Lucid Air Grand Touring verfügt über 819 PS. Derzeit erfolgt die Auslieferung des Lucid Air, der im Lucid-Werk in Casa Grande, Arizona, hergestellt wird, an Kunden in den USA und Kanada. (mc/pg)

