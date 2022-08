Ferienverkehr lässt Zahl der Flugbewegungen am Flughafen Zürich wieder steigen

Zürich – Mit Beginn des Ferienverkehrs sind im Juli am Flughafen Zürich wieder mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als in den Monaten davor. Nachdem im Frühling noch kontinuierlich mehr Starts und Landungen verzeichnet worden waren, stagnierte die Zahl der Flugbewegungen im Juni wegen zahlreicher Flugstreichungen aufgrund des Abfertigungschaos an vielen anderen europäischen Flughäfen. Nun aber zeigt die Tendenz wieder nach oben.

Mit je rund 10’500 Starts und Landungen verzeichnete der Flughafen Zürich im Juli 7,1 Prozent mehr Flugbewegungen als im Juni. Dass sich der Flugverkehr besonderen in den typischen Ferienmonaten in grossen Schritten von der Coronakrise erholt, zeigt zudem der Vergleich mit dem Vorjahr: Das Verkehrsaufkommen am Flughafen Zürich lag heuer im Juli gegen 43 Prozent über dem Wert von 2021.

Vor der Corona-Pandemie, sprich im Jahr 2019, wurden im Juli mit über 25’000 Flugbewegungen aber noch über 4000 Starts und Landungen mehr verzeichnet. (awp/mc/pg)