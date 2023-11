Flugbewegungen in Zürich im Oktober fast wieder auf Vorkrisenniveau

Zürich – Am Flughafen Zürich sind im Oktober wieder fast so viele Flugzeuge gestartet und gelandet wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Auch im Vergleich zum September gab es ein deutliches Plus.

Im Oktober hat der Flughafen Zürich insgesamt 23’004 Flugbewegungen verzeichnet. Das sind 8,5 Prozent mehr als im Vormonat September. Besonders sticht dabei hervor, dass der Abstand zum Vorkrisenniveau nur noch 2,6 Prozent beträgt. Dies ist der geringste Unterscheid seit der Erholung des Flugaufkommens nach der Corona-Krise. Im Jahr 2019 starteten und landeten noch 23’625 Flugzeuge am grössten Schweizer Airport.

Noch 11 Prozent hinter 2019 zurück

Auch auf Jahressicht hat sich der Rückstand zum Vorkrisenniveau weiter verringert. Gut 204’000 Flugbewegungen in den Monaten Januar bis Oktober bedeuten einen Rückgang von 11 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019. Anfang des Jahres lag der Rückstand noch bei fast 20 Prozent.

Flüge nach Asien weiter hinter den Vorkrisenwerten

«Die Herbstferien gehören zusammen mit den Sommerferien zu den Hauptreisezeiten am Flughafen Zürich, so rechneten wir mit vergleichbaren Zahlen wie in den Sommerferien,» ordnete eine Flughafensprecherin den Anstieg auf Anfrage durch die Nachrichtenagentur AWP ein. Zudem habe sich der Flugverkehr insgesamt weiter erholt, insbesondere was das Angebot auf einzelnen Strecken angehe. Flüge nach Asien würden aber weiterhin hinter den Vorkrisenwerten zurückliegen, auch wenn sich das Verkehrsaufkommen hier langsam erhole.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt aber nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge und deren Auslastung aus.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Oktober veröffentlicht der Flughafen Zürich am 13. November. (awp/mc/pg)