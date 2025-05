Flughafen Zürich im April mit mehr Starts und Landungen

Zürich – Am Flughafen Zürich sind dieses Jahr im April mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im April letzten Jahres. Die Verkehrs- und Passagierzahlen nähern sich damit weiter dem Niveau von vor der Corona-Krise an.

Im April 2025 wurden am Flughafen Zürich insgesamt 22’152 Starts und Landungen registriert. Verglichen mit April 2024 stieg die Zahl der Flugbewegungen damit um 2,3 Prozent, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Die verwendeten Zahlen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge erfasst sind, die nach Instrumentenflugregeln durchgeführt wurden. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat April veröffentlicht der Flughafen Zürich am 13. Mai. Die Zahl der IFR-Flugbewegungen korrespondieren zwar mit der Entwicklung der Passagierzahlen, sie entwickeln sich aber nicht parallel zueinander, weil die Auslastung der Flüge nicht immer gleich hoch ist und sich auch die Grösse der von den Airlines eingesetzten Flugzeuge ändert.

So verzeichnete der Flughafen Zürich im März im Jahresvergleich zwar über 4 Prozent mehr Flüge, die Zahl der Passagiere stieg aber nur 0,6 Prozent.

Vor-Pandemie-Niveau noch nicht erreicht

Sowohl beim Verkehrsaufkommen wie auch bei den Passagieren hat der Flughafen Zürich das Niveau von 2019 aber noch nicht erreicht. 2019 war das letzte Jahr, bevor die Corona-Pandemie den Flugverkehr weltweit zum Erliegen brachte. So lag die Zahl der Flugbewegungen im April 2,4 Prozent tiefer als 2019, während im März das Minus gegenüber dem Vorkrisenniveau bei den Flugbewegungen fast 7 Prozent betragen hatte, bei den Passagieren aber nur knapp 3 Prozent. (awp/mc/pg)