Flugverkehr am Flughafen Genf wieder aufgenommen

Überschwemmungen und Erdrutsche verwüsten Schweizer Alpentäler

Die Hochwasserlage hat sich am Sonntag in verschiedenen Regionen der Schweiz beruhigt und hinterlässt in etlichen Alpentäler ein Bild der Verwüstung. Im Bündner Südtal Misox wurde ein vermisster Mann tot geborgen. In Walliser Seitentälern wurde die Infrastruktur teilweise zerstört.