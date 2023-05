Galakonzert in Andermatt: Opern-Abend mit Piotr Beczala

Andermatt – Der gefeierte Tenor Piotr Beczala kommt am 27. Mai 2023 nach Andermatt. Zusammen mit der Sopranistin Sylvia D’Eramo singt er Arien und Duette von Giacomo Puccini über Georges Bizet bis Jules Massenet. Begleitet werden sie dabei vom Swiss Orchestra unter der Leitung von Andermatt Music Intendantin Lena-Lisa Wüstendörfer. Die Konzerthalle Andermatt wird kurzerhand zur Opernbühne.

Am Opernhaus Zürich begann seine Karriere. Und bald folgte der kometenhafte Aufstieg. Heute wird er von Intendanten rund um den Erdball bestürmt und singt auf grosser Bühne an den weltbekannten Häusern von Wien bis New York, Mailand oder Berlin. Der polnisch-schweizerische Künstler gilt als einer der Grössten des lyrischen Fachs. Ergreifende Dramatik, schlichte Eleganz, berührender Schmelz und vornehme Zurückhaltung charakterisieren ihn und seine unverwechselbare Stimme. Mit Leidenschaft will Beczala sein Publikum verzaubern.

An Beczalas Seite steht in Andermatt die junge lyrische Sopranistin Sylvia D’Eramo. Ihre Karriere verlief bisher vor allem in den USA. So stand sie auf der Bühne der Metropolitan Opera, dem wohl bekanntesten Operntempel der Welt, und gastierte an den Häusern von Santa Fe, Palm Beach, Kansas City und Philadelphia. Zusammen werden sie die schönsten Opernmelodien in die Andermatter Bergwelt bringen. Auf dem Programm stehen Arien und Duette von Puccini, Bizet, Massenet, Gounod, Charpentier und Dvořák. Darunter zwei der wohl zauberhaftesten Arien überhaupt: Die Sopranarie «An den Mond» aus Antonín Dvořáks Oper «Rusalka» und das ergreifende Tenor-Juwel «E lucevan le stelle» aus Giacomo Puccinis «Tosca».

Ein Ausnahmekünstler

Piotr Beczala bezeichnet sich selber als «Allzweckwaffe». Begonnen hat er als Strassensänger und heute wird er weltweit bejubelt. «Egal, ob ich auf der Bühne oder im Studio singe, es geht mir nicht darum, welche Töne ich zu singen habe. Denn dann bin ich Lohengrin, Cavaradossi oder Calàf. Ich mache kein Spektakel aus hohen Tönen oder gar aus dem hohen C. Denn, wenn solche Töne mühelos gesungen werden, erscheinen sie unspektakulär.» Beczala will sich immer voll und ganz in den Dienst der Musik stellen, so gilt er denn auch als Musikerpersönlichkeit und Interpret mit Bodenhaftung. (Andermatt Music/mc/ps)

Andermatt Music