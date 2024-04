Jungfraubahn schreibt im Jahr 2023 Ergebnisrekorde

Interlaken – Die Jungfraubahn-Gruppe hat im Jahr 2023 einen so hohen Gewinn erzielt wie noch nie. Nicht nur das Geschäft mit Reisen auf das Jungfraujoch lief auf Hochtouren, sondern auch jenes auf den weiteren Bahnen. Den Aktionärinnen und Aktionären schlägt der Verwaltungsrat eine kräftige Dividendenerhöhung vor.

Der Betriebsertrag der Gruppe kletterte im vergangenen Jahr um 30 Prozent auf 278,1 Millionen Franken, wie das Bergbahnunternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf der Umsatz den Wert von vor der Corona-Pandemie (223 Millionen) aus dem Jahr 2019 um Längen.

Das deutliche Plus hatte sich abgezeichnet, denn seit Jahresanfang war bekannt, dass mit gut einer Million 61 Prozent mehr Gäste auf das Jungfraujoch gereist sind als 2022. Zudem betrug das Gästeplus auf den Ausflugspunkt Harder bei Interlaken und der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren je rund ein Viertel. Analysten hatten den Umsatz bei ungefähr 265 Millionen erwartet.

Rekorde verbuchte die Gruppe im Ergebnis: Der Betriebsgewinn (EBITDA) rückte um 49 Prozent auf 139,4 Millionen Franken vor und unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 79,6 Millionen nach 44,4 Millionen Franken. Dabei war das Vergleichsjahr 2022 teilweise noch von Corona-Nachwehen geprägt, vor allem im Geschäft mit Gästen aus China. Beim Gewinn lagen die Schätzungen der Analysten nur bei 66 Millionen Franken.

Mehr Dividende

Die Aktionäre dürfen sich derweil auf eine gegenüber dem letzten Jahr deutlich höhere Dividendenzahlung freuen: Die Ausschüttung wird auf 6,50 Franken je Aktie erhöht nach 3,60 Franken im letzten Jahr. In den Corona-Jahren 2020 bis 2022 war noch auf die Zahlung einer Dividende verzichtet worden.

Positiv sei auch der Start in das neue Geschäftsjahr verlaufen, hiess es weiter. Im ersten Quartal haben 118’069 Gäste das Jungfraujoch «Top of Europe» besucht, was gegenüber der Vorjahresperiode einem Plus von 11 Prozent entspricht. Und auch bei den Erlebnisbergen seien die Zahlen bei der Firstbahn und der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren erfreulich, während auf den Skipisten der Jungfrau-Region 6,0 Prozent mehr Skier Visits verbucht wurden..

Die Gruppe hat zudem die Finanzziele höher gesteckt: Ab diesem Jahr strebt das Unternehmen eine Umsatzrendite von über 20 Prozent nach bislang 18 Prozent und eine EBITDA-Marge von mehr als 43 Prozent nach 40 Prozent an. Zudem soll den Aktionären künftig 40 bis 60 Prozent des Gewinns ausbezahlt werden. (awp/mc/ps)