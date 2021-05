Lexus hat bis heute über 2 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge verkauft

Köln – Toyotas Premium-Marke Lexus hat jetzt weltweit mehr als zwei Millionen elektrifizierte Fahrzeuge verkauft. Dadurch konnten kumulativ rund 19 Millionen Tonnen CO 2 (Stand: Ende April 2021) eingespart werden, wie Toyota in einer Mitteilung vorrechnet.

Mit dem RX400h führte Lexus bereits 2005 ein erstes, elektrifiziertes Modell ein. Inzwischen offeriert die Premium-Marke neun elektrifizierte Modelle weltweit in rund 90 Ländern und Regionen. Für das Jahr 2020 machen sie ein Drittel des weltweiten Lexus-Gesamtabsatzes aus; in West- und Mitteleuropa entscheiden sich 96 Prozent, in Deutschland über 90 Prozent der Kunden für einen elektrifizierten Lexus. Neben Hybridmodellen in jeder Baureihe wird in der Schweiz seit Januar 2021 auch das erste reine Elektrofahrzeug angeboten: der Lexus UX300e.

Elektrifizierte Modelloffensive

Bis 2025 rollen insgesamt 20 neue oder grundlegend überarbeitete Modelle auf den Markt, darunter mehr als zehn elektrifizierte Fahrzeuge. Unter dem Label „Lexus Electrified“ wird die nächste Generation von Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeugen entwickelt. Noch in diesem Jahr wird der erste Plug-in-Hybrid vorgestellt, 2022 folgt ein weiteres, komplett neues Elektroauto. Ab 2025 wird in jeder Baureihe künftig mindestens eine elektrifizierte Antriebsvariante angeboten, sodass deren Anteil am weltweiten Gesamtabsatz auf voraussichtlich mehr als 50 Prozent steigt.

Lexus profitiert dabei von der jahrelangen Erfahrung bei E-Technologien wie Motoren, Wechselrichter und Batterien, die in den Hybridmodellen zum Einsatz kommen. Zukünftige elektrifizierte Lexus Modelle werden mit dem DIRECT4 Allradsystem und Steer-by-Wire-System ausgestattet: Die hochpräzise Drehmomentverteilung auf alle vier Räder sorgt in Kombination mit dem reaktionsschnellen Steer-by-Wire für eine dynamische Leistung und ein Fahrerlebnis, das alle fünf Sinne anspricht – ein Alleinstellungsmerkmal, das nur elektrifizierte Fahrzeuge bieten.