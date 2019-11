Mit People’s ab St.Gallen-Altenrhein in den Sommerurlaub

Altenrhein – Die People’s Air Group hat ihr Destinationsangebot ab St.Gallen-Altenrhein präsentiert: Gemeinsam mit den regionalen Reiseveranstalterpartnern High Life Reisen und Rhomberg Reisen bietet People’s auch im nächsten Jahr attraktive Sommerurlaubs-Ziele ab St.Gallen-Altenrhein an.

Wie die People’s Air Group bereits vor wenigen Wochen informiert hat, fokussiert sich die Fluglinie People’s künftig ausschliesslich auf das Angebot ab St.Gallen-Altenrhein. Das bereits etablierte Urlaubsangebot ab St.Gallen-Altenrhein bleibt dadurch auch in Zukunft unverändert bestehen: Nach Menorca, Kefalonia, Kalabrien, Epirus & Lefkas operiert die Regionalfluglinie mit Rhomberg Reisen. Mit High Life Reisen fliegt People’s nach Mallorca, Sardinien, Kroatien, Ibiza und Neapel.

Was gibt es Neues?

In den Monaten Mai und Oktober fliegt People’s im Auftrag von High Life Reisen nach Neapel und dies neuerdings direkt ab St.Gallen-Altenrhein. Des Weiteren wird der Reisezeitraum nach Palma de Mallorca verlängert; so geht es bereits ab 20. April 2020 auf die Balearen-Insel.

Nur-Flug Angebote ab St.Gallen-Altenrhein

Auch im kommenden Jahr besteht die Möglichkeit, People’s Nur-Flug Angebote wie z.B. nach Mallorca, Pula oder Sardinien zu buchen.

Donaumetropole Wien

Ebenfalls weiterhin unverändert verbindet People’s mehrmals täglich St.Gallen-Altenrhein mit Wien. Soll es lieber ein Rundum-Paket sein, so sind diese ab sofort bei High Life Reisen buchbar.

People’s

Die People’s Holding AG (auch People’s Air Group genannt) umfasst die österreichische Fluglinie People’s (Altenrhein Luftfahrt GmbH), den Flughafen St.Gallen-Altenrhein (Altenrhein Airport AG) und Altenrhein Realco AG (Immobilien). Die Altenrhein Luftfahrt GmbH mit Hauptsitz in Wien und Zweigniederlassung in Altenrhein betreibt seit 2011 die Fluglinie People’s. Die Regionalfluglinie operiert mehrmals täglich nach Wien und während den Sommermonaten zu attraktiven Urlaubszielen. Der People’s Airport St.Gallen-Altenrhein wird von der Airport Altenrhein AG betrieben und ist der Regionalflughafen für die Ostschweiz, Vorarlberg und Liechtenstein. Rund 140‘000 Passagiere nutzen jährlich den Flughafen am Bodensee.