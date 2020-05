Neue Formate und viel Online-Publikum an den 42. Solothurner Literaturtagen

Solothurn – Am 22. und 23. Mai konnten Literaturliebhaber Podien und Gespräche der Solothurner Literaturtage live miterleben und sich an diversen interaktiven Veranstaltungen beteiligen. Über 10‘000 Zugriffe auf die Seite des Onlineliteraturfestivals während der zwei Tage konnten verbucht werden, von jeweils rund 150 bis 250 Geräten gleichzeitig wurden die gestreamten Veranstaltungen verfolgt. Bereits 10 Tage vorher waren zahlreiche Text-, Audio- und Videobeiträge der Autorinnen und Autoren im so genannten Logbuch aufgeschaltet worden. Über 21‘000 unterschiedliche Besucher fanden schliesslich den Weg zur Onlineplattform literatur-online.ch.

Eröffnet wurden die 42. Solothurner Literaturtage mit einem Gespräch zwischen Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und der Autorin Simone Lappert, moderiert von Reina Gehrig. Fast alle Veranstaltungen mit Platzbeschränkung waren schnell ausgebucht. Teilnehmer diskutierten mit Autoren und Übersetzern in kleineren Gruppen und persönlicher Atmosphäre. In der virtuellen «Säulenhalle» wurde live aus Solothurn gesendet. Nando von Arb wurde für seine Graphic Novel «3 Väter» mit dem ersten Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet.

Die abtretende Geschäftsführerin Reina Gehrig zog eine positive Bilanz: «Diese Onlineliteraturtage waren ein Experiment und es ist geglückt. Ausserordentlich viele Zuschauer/Innen verfolgten die Veranstaltungen von zuhause aus. Ich freue mich auch darüber, wie positiv die Autoren und Übersetzer die Planänderung aufgenommen haben und bin beeindruckt, was in kurzer Zeit entstanden ist. Natürlich ist ein Onlinefestival kein Ersatz für die Solothurner Literaturtage, die geprägt sind durch persönliche Begegnungen. Aber die Solothurner Literaturtage haben in ihrer 42. Ausgabe gezeigt, dass sie flexibel und wandelbar sind und doch ihren Werten treu bleiben können.»

Die 43. Solothurner Literaturtage finden vom 14. bis 16. Mai 2021 statt. (mc/pg)

Solothurner Literaturtage