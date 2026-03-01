Flughafen Zürich steigert Flugbewegungen im Februar zum Vorjahr

Zürich – Der Flughafen Zürich hat im Februar 2026 etwas mehr Flugbewegungen verzeichnet als ein Jahr zuvor. Insgesamt wurden 17’881 Starts und Landungen gezählt, was einem Anstieg um 3,7 Prozent gegenüber Februar 2025 entspricht, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt.

Im Vergleich zum Vormonat Januar gingen die Bewegungen saisonbedingt um 9,8 Prozent zurück. Der Februar zählt weniger Tage und beinhaltet beispielsweise auch keinen feiertagsbedingten Zusatzverkehr oder ausserordentliche Anlässe wie das Weltwirtschaftsforum (WEF). Alleine wegen des WEFs rechnete der Flughafen dieses Jahr mit rund 1000 zusätzlichen Flugbewegungen.

Flugbewegungen 3,3 Prozent über dem Vorjahr

Insgesamt setzte sich aber der moderate Wachstumstrend nach der Pandemie fort. In den ersten beiden Monaten 2026 summierten sich die Flugbewegungen auf 37’707 und lagen damit 3,3 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert. Innerhalb des Berichtsmonats schwankte die tägliche Zahl der Bewegungen zwischen 567 (3. Februar) und 743 (27. Februar).

Im Mehrjahresvergleich liegt das Verkehrsaufkommen aber weiterhin unter dem Niveau vor der Corona-Krise. So wurden im Februar 2019 noch 19’100 Flugbewegungen registriert. Seit 2023 zeigt sich jedoch eine kontinuierliche Erholung mit zuletzt deutlich geringeren Wachstumsraten als in den unmittelbaren Nachpandemiejahren.

Die Zahlen zu den Flugbewegungen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, die alle Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) erfasst. Dazu zählen neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Die detaillierten Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Februar werden am 11. März veröffentlicht. (awp/mc/pg)