Packt die Floaties aus, der Sommer ist da – Booking.com präsentiert die meist empfohlenen Schweizer Seen

Zürich – Sommer, Sonne, See – Auch wenn der Sommer auf sich warten hat lassen, so ist er nun endlich da und damit ist auch die Badesaison offiziell eröffnet. Denn es gibt doch nichts Schöneres, als bei 27° C Grad eine Erfrischung im kühlen Nass zu geniessen und in den See zu springen.

Aber an welchen See zieht es die Schweizerinnen und Schweizer am liebsten zum Urlaub machen und welcher ist der Lieblingssee von Reisenden in der Schweiz?

Dieser Fragen hat sich Booking.com angenommen und geschaut, welche Orte die häufigsten Empfehlungen für ihre Seen von Gästen bekommen haben.

Die von Schweizer Reisenden am häufigsten empfohlenen Reiseziele für einen Urlaub am See

Locarno, Lago Maggiore Lugano, Luganersee Ascona, Lago Maggiore Zürich, Zürichsee Luzern, Vierwaldstättersee Lausanne, Genfersee Montreux, Genfersee Genf, Genfersee Como, Comer See, Italien Annecy, Lac d’Annecy, Frankreich

Dabei verwundert es nicht, dass die malerischen Schweizer Seen und ihre atemberaubende Natur fast die ganze Top-10 ausfüllen. Nur Platz 9 und 10 gehen an die Nachbarländer Italien und Frankreich.

Aber welche sind die beliebtesten Orte und Seen in der Schweiz?

Die von Schweizer Reisenden am häufigsten empfohlenen Reiseziele für einen Urlaub an einem Schweizer See1

Locarno, Lago Maggiore Lugano, Luganersee Ascona, Lago Maggiore Zürich, Zürichsee Luzern, Vierwaldstättersee Lausanne, Genfersee Montreux, Genfersee Genf, Genfersee Thun, Thunersee Weggi, Vierwaldstättersee

Es ist keine Überraschung, dass die drei beliebtesten Ziele im Tessin sind, allerdings ist es faszinierend zu sehen, wie sie die Ergebnisse von den Top Schweizer-Sommerreisezielen in 2024 unterschieden

Und wie sehen das die internationalen Gäste?

Die von internationalen Reisenden am häufigsten empfohlenen Reiseziele für einen Urlaub an einem Schweizer See2

Zürich, Zürichsee Genf, Genfersee Luzern, Vierwaldstättersee Lugano, Luganersee Interlaken, Brienzer- und Thunersee Lausanne, Genfersee Locarno, Lago Maggiore Montreux, Genfersee Ascona, Lago Maggiore Weggis, Vierwaldstättersee

Interessant zu beobachten ist hierbei, dass die Ergebnisse fast deckungsgleich mit den Top-Zielen weltweiter Reisender in der Schweiz im Sommer 2024 sind. (Booking.com/mc/ps)