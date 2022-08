„Pferdeflüsterer“-Autor Nicholas Evans 72-jährig gestorben

London – Der Autor des Bestsellers „Der Pferdeflüsterer“ ist tot. Nicolas Evans verstarb vergangene Woche im Alter von 72 Jahren einem Herzinfarkt, wie seine Agentur United Agents in London bekannt gab. Sein 1995 erschienener Debütroman «The Horse Whisperer» wurde in 40 Sprachen übersetzt, 15 Millionen Mal verkauft und mit Robert Redford in der Hauptrolle verfilmt.

Der in der englischen Grafschaft Worcestershire geborene Evans hatte vor seiner Karriere als Schriftsteller als Journalist gearbeitet. Er arbeitete bei einer Lokalzeitung in Newcastle und wechselte anschliessend zum Fernsehen, wo er Sendungen über die US-Politik und den Nahen Osten produzierte. Im Jahr 1982 begann er mit der Produktion von Kunstdokumentationen über eine Reihe von Themen, darunter so populäre Künstler wie David Hockney, Francis Bacon und Patricia Highsmith.

1995 veröffentlichte er seinen ersten Roman «The Horse Whisperer». Die Inspiration für den Bestsellerroman erhielt Evans, als er einen Hufschmied traf, der ihm von Pferdeflüsterern erzählte – von Menschen, die die Gabe haben, traumatisierte Pferde zu heilen. Auch mit seinen vier weiteren Romanen (The Loop, The Smoke Jumper, The Divide und The Brave) feierte er Erfolge.

Im September 2008 zogen sich Evans und seine Ehefrau durch den Genuss eine schwere Pilzvergiftung zu, in deren Folge beide eine Nierentransplantation benötigten. (mc/pg)