Polestar weitet Präsenz bis Ende 2022 auf 30 globale Märkte aus

München – Auf der IAA Mobility in München hat Polestar seine globalen Expansionspläne bekanntgegeben. Bis Ende 2022 strebt die schwedische Elektro Performance Marke an, in 30 globalen Märkten präsent zu sein.

Polestar hatte im Juli bereits die Verdoppelung seiner Märkte im Jahr 2021 von neun auf 18 realisiert. Bis 2022 will sich das Unternehmen in weiteren zwölf Märkten etablieren. Die hohe Nachfrage in Kombination mit einem agilen und einzigartigen Geschäftsmodell, bei dem die Digitalisierung im Vordergrund steht, sollen das Wachstum ermöglichen.

Digital-First-Ansatz

«Ein Wachstum in dieser Grössenordnung ist beispiellos und bestätigt unsere Positionierung als globale Elektromarke», so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar, auf der IAA 2021 in München. «Unser einzigartiges Geschäftsmodell hat es uns ermöglicht, jene Produktionskapazitäten aufzubauen, die wir benötigen, um die Nachfrage nach unseren Elektrofahrzeugen zu befriedigen. Durch unseren Digital-First-Ansatz können wir neue Märkte schneller erschliessen. Und, was besonders wichtig ist: Das Servicenetz, das für die Sicherheit der Kunden unerlässlich ist, ist skalierbar.»

Expansion in den Nahen osten

Die Expansionspläne von Polestar für 2021 wurden seit der Ankündigung im Juli erweitert und sollen neue Märkte im Nahen Osten einschliessen, darunter Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch Luxemburg und Island werden zur wachsenden europäischen Ausweitung hinzukommen.

Neben der Erschliessung neuer Märkte baut Polestar auch seine Einzelhandelsstandorte in bestehenden Märkten zügig aus. Bis Ende 2021 werden rund 100 Polestar Spaces und Destinations in Betrieb sein. Weitere werden 2022 folgen. (Polestar/mc)