Produktionsstart für den neuen EQS SUV bei Mercedes-Benz in Alabama

Tuscaloosa – Im Werk Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama hat Mercedes die Produktion des neuen EQS SUV, dem ersten vollelektrischen Mercedes-EQ aus den USA, gestartet. Die Batteriesysteme kommen aus der kürzlich eröffneten Mercedes-Benz Batteriefabrik in Bibb County, ebenfalls in Alabama.

Mercedes-Benz produziert den vollelektrischen EQS SUV exklusiv in seinem Werk in Nordamerika. Der EQS SUV markiert einen weiteren wichtigen Schritt in der globalen Initiative von Mercedes-Benz Cars, in diesem Jahr acht vollelektrische Fahrzeuge an sieben Standorten auf drei Kontinenten zu produzieren. Der Full-Size-SUV EQS SUV wird in die Produktion des Mercedes-Benz Werks Tuscaloosa integriert, das seit 1997 der Produktionsstandort für grosse SUVs mit dem Stern ist. Tuscaloosa dient als wichtiger Produktionsstandort für die Luxus-Elektro-SUVs der Marke Mercedes-EQ: den EQS SUV und den EQE SUV, dessen Produktion noch in diesem Jahr anlaufen wird.

Lokale Batterieproduktion als wesentlicher Erfolgsfaktor für die Elektrifizierungsoffensive

Die neue Batteriefabrik, die im März im nahe gelegenen Bibb County eröffnet wurde, produziert die Batteriesysteme für den EQS SUV auf einer rund 300 Meter langen Fertigungslinie mit mehr als 70 Arbeitsstationen. Die einzelnen Komponenten werden in einem voll digitalisierten Produktionsprozess zusammengefügt, darunter bis zu zwölf Zellmodule und das sogenannte EE-Compartment für die intelligente Integration der Leistungselektronik. Die Batterie für den EQS SUV basiert auf einer modularen Architektur, die auch in den EQS und EQE Limousinen zum Einsatz kommt. Mit dem neuen Werk ist Bibb County nun Teil des globalen Mercedes-Benz Batterieproduktionsnetzwerks, das Fabriken auf drei Kontinenten umfasst. (Mercedes/mc/pg)