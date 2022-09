Qatar Airways zum siebten Mal zur weltbesten Fluggesellschaft gewählt

London – Qatar Airways ist bei den 2022 World Airline Awards zum siebten Mal zur besten Fluggesellschaft der Welt gewählt worden. Die World Airline Awards wurden 1999 ins Leben gerufen und gelten als «die Oscars der Luftfahrtindustrie».

Der Vorstandsvorsitzende der Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, sagte: «Als Qatar Airways gegründet wurde, war es immer ein Ziel, zur besten Fluggesellschaft der Welt gekürt zu werden. Dass wir diesen Titel nun zum siebten Mal gewonnen erhalten haben, ist eine Bestätigung für die harte Arbeit unserer unglaublichen Mitarbeiter.»

Singapore Airlines und Emirates auf den Plätzen – Swiss auf Rang 10

Singapore Airlines belegt den zweiten Platz in der Welt, Emirates den dritten, ANA All Nippon Airways den vierten und Qantas Airways den fünften Platz von mehr als 350 Fluggesellschaften, die in die Umfrage einbezogen wurden. Die Swiss erreichte als drittbeste europäische Airline Rang 10.

Qatar Airways und Singapore Airlines erhielten jeweils neun Auszeichnungen. In Nordamerika war Delta Air Lines mit sechs Auszeichnungen der erfolgreichste Anbieter. In Europa dominierte Turkish Airlines, die vier Auszeichnungen erhielt, darunter den hart umkämpften Titel Beste Fluggesellschaft in Europa.

Die indische Fluggesellschaft Vistara war ein weiterer Hauptgewinner und erhielt zwei Auszeichnungen, nämlich die für die beste Fluggesellschaft in Indien und Südasien sowie für den besten Personalservice in Indien und Südasien.

airBaltic feierte bei den World Airline Awards 2022 zum ersten Mal einen Erfolg und erhielt die Auszeichnungen für die beste Airline in Osteuropa, die am meisten verbesserte Airline in Europa und das beste Airline-Personal in Osteuropa.

Die 20 besten Fluggesellschaften der Welt im Jahr 2022

Qatar Airways Singapore Airlines Emirates ANA All Nippon Airways Qantas Japan Airlines Turkisch Airlines Air France Korean Air Swiss British Airways Etihad China Southern Hainan Airlines Lufthansa Cathay Pacific KLM EVA Air Virgin Atlantic Vistara

