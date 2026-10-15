Easyjet erweitert Streckennetz ab Basel mit Flügen nach Pantelleria

Basel – Die Fluggesellschaft Easyjet baut ihr Streckennetz ab dem Euroairport Basel-Mulhouse aus. Ab dem 29. Mai 2027 fliegt der Billigflieger zweimal wöchentlich auf die italienische Mittelmeerinsel Pantelleria.

Die Flüge werden jeweils mittwochs und samstags angeboten. Tickets sind ab sofort buchbar.

Pantelleria liegt zwischen Sizilien und der tunesischen Küste und ist gerade mal 88 km2 gross. Die Insel ist vor allem für ihre vulkanische Landschaft, Thermalquellen und traditionellen Steinhäuser aus Lavagestein bekannt.

Easyjet ist die zweitgrösste Fluggesellschaft der Schweiz und mit einem Marktanteil von rund 55 Prozent die führende Airline am Euroairport. Ab Basel bot sie zuletzt laut ihrer Website Flüge zu 78 Destinationen an. (awp/mc/pg)