Helvetic Airways erweitert Flotte um weitere Embraer-Maschinen

Dubai – Helvetic Airways baut ihre Flotte weiter aus. So wurden beim brasilianischen Flugzeugbauer Embraer im Rahmen der Dubai Air Show 3 neue Flugzeuge des Typs E195-E2 bestellt, inklusive der Option auf die Bestellung fünf weiterer Maschinen dieses Typs.

Die Auslieferung der bestellten Flugzeuge ist zwischen Ende 2026 und Frühjahr 2027 geplant, wie die Airline am Montag mitteilte. Die neuen Embraer mit 134 Sitzplätzen ersetzen die 112-plätzigen Embraer E190. Mit der jüngsten Bestellung könne die E2-Flotte in den kommenden Jahren von heute 12 auf bis zu 20 Flugzeuge der modernsten Generation erweitert werden.

Helvetic streicht insbesondere die Vorteile der neuen E2-Jets bei kurzen Pisten und steilen Anflügen hervor. Ausserdem erhöhe sich mit der Bestellung das Sitzplatzangebot sowie die Flexibilität. (awp/mc/pg)

Helvetic Airways

Embraer