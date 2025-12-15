Schweizer Hotels im November mit weniger Übernachtungen

Neuenburg – Der Aufwärtstrend in der Schweizer Tourismusbranche ist im vergangenen Monat ins Stocken geraten. So ging die Zahl der Hotelübernachtungen im Monat November erstmals seit Februar 2025 gegenüber dem Vorjahr leicht zurück.

Die Zahl der Logiernächte nahm im November insgesamt um 0,9 Prozent ab, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag gemäss einer ersten Schätzung mitteilte. Bei den Schweizer Gästen gingen die Buchungen um 0,6 Prozent zurück. Bei den internationalen Gästen waren es im November gar 1,2 Prozent weniger Logiernächte als im Vorjahr.

Von Januar bis Ende Oktober hatte die Branche ein Plus von 2,3 Prozent auf 37,8 Millionen Übernachtungen gegenüber der Vorjahresperiode registriert. Mit den nun veröffentlichten November-Zahlen liegt die Hotellerie damit immer noch auf Kurs, im Gesamtjahr den Rekord von 42,8 Millionen Übernachtungen aus dem Vorjahr zu übertreffen.

Eine zweite Schätzung zu den November-Zahlen wird das BFS am 22. Dezember publizieren. Die definitiven und absoluten Werte für Januar bis November folgen am 15. Januar 2026. (awp/mc/pg)