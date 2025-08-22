Streik am Flughafen Zürich kann zu Flug-Ausfällen führen

Zürich – Am Flughafen Zürich haben die Mitarbeiter des Bodendienstleisters Airline Assistance Switzerland für den Freitagnachmittag einen Streik angekündigt. Das Unternehmen plant die Einstellung des Betriebs in Zürich.

Die Medienstelle des Flughafens Zürich bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des «Blick». Demnach habe man Kenntnis von den Streikplänen der Gewerkschaft und der Angestellten von Airline Assistance Switzerland (AAS). Der Streik soll um 14 Uhr beginnen.

Die AAS betreut als Bodenabfertiger laut Flughafen unter anderem die Fluggesellschaften Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro und GP Aviation. Von 14 Uhr bis Betriebsschluss würde die AAS insgesamt 35 Flüge abfertigen.

Welche Flüge genau betroffen sein könnten, war am Freitagmorgen laut Flughafen noch nicht klar. Betroffene Passagiere werden direkt von den Fluggesellschaften informiert.

Wie die Gewerkschaft VPOD Luftverkehr am Freitag mitteilte, hat AAS vor mehr als zwei Wochen ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Der Betrieb am Standort Zürich soll eingestellt werden. Über 200 Mitarbeiter könnten ihre Stelle verlieren. Laut der Gewerkschaft verweigerte die AAS bislang Verhandlungen mit ihr für einen fairen Sozialplan. (awp/mc/pg)