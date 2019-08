Switzerland Travel Centre erzielt 40% Wachstum im Markt USA

Zürich – Einmal mehr verzeichnet der grösste Reiseveranstalter für Ferien in der Schweiz gute Zahlen. Im ersten Halbjahr konnte das Buchungsvolumen im Vorjahresvergleich über alle Standorte um 15 Prozent gesteigert werden. Spitzenreiter ist der Markt USA mit einem Wachstum von eindrücklichen 40 Prozent zum Vorjahr.

Auch Gäste aus Australien und Asien reisen nach wie vor verstärkt in die Schweiz. Am neuen Standort von Switzerland Travel Centre in Hongkong konnte ebenfalls ein Wachstum von rund 30 Prozent aus dem asiatischen Raum erzielt werden. Thematisch sind Bahnreisen entlang Schweizer Traumstrecken weiter im Trend.

Kalifornier an der Spitze

Switzerland Travel Centre verzeichnet im ersten Halbjahr 2019 eine rundum positive Entwicklung in allen Geschäftsbereichen. Den stärksten Aufschwung erlebt der führende Schweiz-Reiseveranstalter bei den US-amerikanischen Gästen, gefolgt von Australien und dem asiatischen Markt. Touristen aus den Vereinigten Staaten haben sich augenfällig (wieder) in das Alpenland verliebt. Mit knapp 20 Prozent führten im vergangenen Geschäftsjahr die Kalifornier, gefolgt von Reisenden aus New York, die Liste von Schweiz-Reisenden aus den USA an.

«Die Aktivitäten in Nordamerika durch unsere Sales Managerin in Los Angeles sind spürbar. Wir markieren in wichtigen Quellregionen gezielt Präsenz» Michael Maeder, CEO von Switzerland Travel Centre.

Beim Schweiz-Experten gelten für die US-Amerikaner Zürich, Luzern und Zermatt gefolgt von Bern und Interlaken als Top-Reiseziele. Nebst Individualreisen erleben auch vermehrt Gruppenreisen eine erhöhte Nachfrage. Die ältere Generation, die sogenannten «Golden Ager», sind vor allem auf den Schienen entlang der Grand Train Tour of Switzerland unterwegs. Dabei bietet das Angebot «Gruppengepäck Express» seitens Swiss Travel System AG und den SBB den Reisenden einen zusätzlichen Komfort. Switzerland Travel Centre schickt konsequent sorgfältig geschulte Tour Manager auf die Gruppenreisen mit und steigert unter anderem so die Beliebtheit von Reisen in Kleingruppen. Individualreisende aus Amerika bevorzugen vorwiegend Reisen, die ausschliesslich die Schweiz abdecken. Der Trend geht in Richtung «Hub and Spoke»-Prinzip: Gäste verbringen mehrere Nächte zentral und unternehmen von diesem Knotenpunkt aus Tagesausflüge. Unbestritten bleibt das Interesse nach einzigartigen Schweiz-Erlebnissen, so auch im Bereich Kulinarik, Berg- oder Schiffausflügen.

Schweiz als Top-Reiseziel: Wachstum in allen Märkten

Auch Gäste aus der östlichen Erdhälfte reisen immer mehr mit dem Experten für Schweiz-Ferien durchs Alpenland – rund 30 Prozent mehr Gäste aus dem asiatischen Gesamtmarkt zum Vorjahreszeitraum verzeichnet Switzerland Travel Centre. So konnte das Team am neuen Standort in Hongkong bereits auf fünf Mitarbeitende ausgebaut werden. Der Binnentourismus ist ebenfalls konstant gut unterwegs: Herr und Frau Schweizer machen nach wie vor gerne Ferien im eigenen Land. «Der letztjährige Traumsommer verleitete offensichtlich viele, auch dieses Jahr in der Schweiz zu verweilen. Das Wachstum von über zehn Prozent alleine am Standort Zürich ist ein erfreuliches Ergebnis», bilanziert CEO Maeder. (STC/mc/hfu)