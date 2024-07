Zürich – Das Zurich Film Festival zeichnet in seiner Jubiläumsausgabe (3.-13. Oktober) eines der grössten Talente der Schweizer Showszene aus: Der erfolgreiche Kabarettist und Autor Emil Steinberger erhält den Lifetime Achievement Award für sein Lebenswerk. An der Gala-Premiere zeigt das ZFF in Anwesenheit von Emils Ehefrau Niccel Steinberger und weiteren prominenten Gästen die Weltpremiere des neuen Dokumentarfilms TYPISCH EMIL – VOM LOSLASSEN UND NEUANFANGEN von Phil Meyer. Die Jahrhundertfigur Emil Steinberger – seit 70 Jahren bringt er die Schweiz zum Lachen – wird den Preis persönlich entgegennehmen und den Dokumentarfilm an der Gala-Premiere vorstellen.

Christian Jungen, Artistic Director des ZFF, freut sich: «Kein anderer Schweizer Kabarettist und Schauspieler versteht es so gekonnt, typisch schweizerische Charakterzüge mit einem Augenzwinkern liebevoll zu überzeichnen, so dass wir am Schluss immer auch ein bisschen über uns selbst lachen, was guttut. Darüber hinaus hat er als grosser Charakterdarsteller mit seinem Charme und Witz den erfolgreichsten Schweizer Film DIE SCHWEIZERMACHER von Rolf Lyssy geprägt. Wir freuen uns, Emil bei uns begrüssen und feiern zu dürfen.» Auch Emil Steinberger freut sich über die Auszeichnung: «Zum erfreulichen Lifetime Achievement Award möchte ich sagen, dass ich in meinem Leben viel Glück gehabt habe. Natürlich steckt hinter allem, was ich gemacht habe, immer auch harte Arbeit. Zum Erfolg wird es aber erst dann, wenn die Menschen darin Momente entdecken, die sie als kostbar und berührend empfinden. Die Auszeichnung durch das ZFF macht mich wirklich glücklich.»

TYPISCH EMIL – die Geschichte einer grossen, romantischen Liebe

Der Dokumentarfilm TYPISCH EMIL geht über den nostalgischen Blick auf die ikonischen Bühnen-Figuren hinaus und taucht ein in eine Welt, in der Emil gegen die Schatten seiner Kindheit und den Druck des Ruhms kämpft, um seinen Platz als gefeierter Komiker zu finden. Nicht zuletzt ist TYPISCH EMIL die Geschichte einer grossen, romantischen Liebe. Ein bewegender Dokumentarfilm über 90 Jahre Emil Steinberger, in dem der unverkennbare Schalk des Künstlers immer wieder aufblitzt.

Das Autorenteam dahinter sind der Regisseur Phil Meyer, der Kameramann Elmar Bossard sowie zu einem bedeutenden Teil Niccel und Emil Steinberger selbst. Das Quartett hat zusammen die Firma Gorps Film gegründet, sich durch ungesehenes Archivmaterial gearbeitet, nach nie erzählten Geschichten geforscht, Fotos und Filme aus 90 Lebensjahren zusammengetragen und darauf basierend das Drehbuch verfasst. (mc/pg)

ZFF