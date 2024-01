Solothurner Filmtage: Dominique Devenport erhält Prix Swissperform 2024

Solothurn – Im Rahmen der 59. Solothurner Filmtage sind am Montagabend die Schauspielpreise Prix Swissperform 2024 verliehen worden. Die Gewinnerinnen und Gewinner sind Dominique Devenport, Arcadi Radeff, Stéphane Erös und Carol Schuler.

Dominique Devenport gewann den Preis für die beste Hauptrolle als Krankenschwester Johanna Gabathuler in der historischen Drama-Serie «Davos 1917». «Dass die Serie für so viele Menschen so gut funktioniert hat, liegt in grossen Teilen an der Hauptdarstellerin», wurde Jury-Mitglied Samuel Streiff in einer Mitteilung der Solothurner Filmtage zitiert. Devenport trage die Verantwortung für ihre zweite Hauptrolle in einer prestigeträchtigen Grossproduktion «scheinbar mühelos», hiess es weiter – die Jury sei sich sofort einig gewesen.

Die Auszeichnung für die beste Nebenrolle nahm Arcadi Radeff in Empfang. Radeff überzeugte die Jury in gleich zwei Produktionen: «Délits mineurs» («Hartes Pflaster») und «Les Indociles» («Die Unruhestifter»), beides Koproduktionen von RTS. Die Jury lobte, dass Radeff zwei unterschiedliche Rollen mit einem ruhigen, feinfühligen Spiel sowie grosser Gelassenheit und Präzision meistere. Man freue sich darauf, Radeff schon bald in einer Hauptrolle zu sehen.

Die Auszeichnungen sind mit je zehntausend Franken dotiert. Mit ihnen werden seit 2001 Schauspielleistungen in Fernsehformaten gewürdigt. In der Jury sassen dieses Jahr Schauspieler Samuel Streiff, Filmproduzentin Aline Schmid und der künstlerische Leiter der Solothurner Filmtage, Niccolò Castelli. (mc/pg)