Sommerferien am Flughafen Zürich

Zürich – In den ersten Schweizer Kantonen haben die Sommerferien begonnen. Damit startet auch die Hauptreisezeit am Flughafen Zürich, die Reiselust ist gross. Eine gute Vorbereitung der Reisenden hilft, die Wartezeiten verschiedener Passagierprozesse so kurz wie möglich zu halten.

Der Flughafen erwartet für die Sommerferien einzelne Spitzentage mit rund 100‘000 Passagieren. In den Tagesspitzen übersteigt das Reisevolumen das Niveau von vor Corona. Zu den beliebtesten Sommer-Destinationen ab Zürich zählen diesen Sommer verschiedene Orte in Spanien, in den USA, Deutschland, Italien, Grossbritannien, Türkei, Griechenland und in Portugal. Insgesamt fliegen wieder rund 60 Airlines 187 verschiedene Destinationen ab Zürich direkt an.

Tipps für die Reisevorbereitung

Passagieren wird für die Sommerferien empfohlen, zwischen zwei und drei Stunden vor ihrem Abflug am Flughafen Zürich einzutreffen. Für Flüge ausserhalb des Schengenraumes werden drei Stunden, für Reisen innerhalb des Schengenraumes zwei Stunden empfohlen. Eine frühere Anreise wird nicht empfohlen, weil dadurch das Abfertigen der Passagiere, die zeitnah abfliegen, verzögert werden kann.

Ausserdem helfen folgende Tipps, die Reise angenehmer zu machen:

Online-Check-in und wo möglich, Vorabend-Check-in nutzen

Die Öffnungszeiten des Check-in-Schalters beachten – vor allem in den Morgenstunden. Das Check-in öffnet frühestens um 4:00 Uhr

Vor Reiseantritt überprüfen, was ins Handgepäck und was ins eingecheckte Gepäck darf und was nicht. Eine praktische Suchfunktion dazu findet sich auf der Flughafen-Website

Passagieren der Lufthansagruppe (Lufthansa, SWISS, Edelweiss, Austrian und Brussels) und der Chair stehen Self-Bag-Drop-Automaten zur Verfügung

Massnahmen bezüglich Wartezeiten eingeleitet

Die Flughafen Zürich AG hat mit den Partnerunternehmen diverse Massnahmen erarbeitet, um die Wartezeiten möglichst tief zu halten. Dazu gehören betriebliche Optimierungen, eine verbesserte Passagier-Information und der Einsatz von zusätzlichem, speziell für die Sommermonate rekrutiertem Personal, das die Passagiere bei der Vorbereitung auf die Sicherheitskontrolle unterstützen wird. Aufgrund des hohen Reiseaufkommens wird es am Check-In sowie an der Sicherheits- und Grenzkontrolle in den Tagesspitzen trotzdem zu höheren Wartezeiten kommen. Daher ist eine optimale Vorbereitung wichtig:

Nur so viel Handgepäck mitnehmen, wie von der Airline erlaubt ist

Flüssigkeiten bereits vorgängig in einen transparenten dafür vorgesehenen 1-L-Plastiksack legen

Laptop und andere elektronische Geräte bei der Sicherheitskontrolle bereithalten

Metallische Gegenstände wie Gürtel, Münzen etc. im Handgepäck verstauen

