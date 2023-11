Stress schreibt «MTV Unplugged»-Geschichte

Zürich – Nach Patent Ochsner im vergangenen Jahr kehrt die legendäre, weltweit bekannte Konzertreihe «MTV Unplugged» in die Schweiz zurück – mit dem Musiker Stress. Ausgesteckt, aber elektrifiziert, spielten Stress und Band mit vielen anderen Gästen zwei unvergessliche Konzerte im Zürcher Schiffbau. Die schönsten Momente dieser Auftritte gibt es kompakt bei «MTV Unplugged». SRF strahlt das Konzert aus und beleuchtet in einer Doku den Werdegang des Lausanners.

Seit 20 Jahren ist Andres Andrekson als Stress solo unterwegs. Mit zwölf Jahren zog Stress aus Estland in die Schweiz, sechs Jahre später veröffentlichte er das erste Album mit seiner damaligen Band Double Pact. Dann eroberte er als Solo-Künstler die Deutschschweiz und feiert nun seine erfolgreichen und rastlosen zwei Stress-Dekaden mit einer «MTV Unplugged»-Show. Als erster Act überhaupt spielte Rapper Stress ein frankophones «MTV Unplugged»-Konzert. Es ist nach Patent Ochsner die zweite Schweizer Produktion für die legendäre Konzertreihe «MTV Unplugged».

Die grössten Hits und andere Songperlen von Stress, neu arrangiert und im Zürcher Schiffbau live auf die Bühne gebracht – das ist das erste französischsprachige «MTV Unplugged» der Geschichte. Als Gäste durfte Stress unter anderen Stefanie Heinzmann, EAZ, Noah Veraguth (Pegasus), Bastian Baker oder Loco Escrito auf der Bühne willkommen heissen.

Zum ersten Mal zu hören sind die neu arrangierten Stress-Songs am Donnerstag, 9. November 2023, um 19.00 Uhr, in der Radio-Sendung «SRF 3 punkt CH». Im TV feiert das Konzert am 10. November, um 21.10 Uhr, Premiere auf SRF zwei.

Als Einstimmung auf die «MTV Unplugged»-Show zeigt SRF zwei um 20.10 Uhr die SRF-Dokumentation «20 Jahre Stress: Und kein bisschen leise». Ein Künstler-Porträt mit zum Teil noch nie veröffentlichten Archivaufnahmen und mit Stimmen aus dem nächsten Umfeld des Lausanners. SRF beleuchtet in der Doku die 20-jährige Karriere des Musikers und ging dafür unter anderem zurück an seinen Geburtsort. Der Blick hinter die Kulissen der «MTV Unplugged»-Produktion in Zürich rundet die Doku ab.

Ausstrahlung: Freitag, 10. November 2023, 20.10 Uhr, SRF zwei

(srf/mc/pg)