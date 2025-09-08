Supertramp-Sänger Rick Davies ist tot

New York – Rick Davies ist tot. Der Sänger und Keyborder der Band Supertramp verlor am Samstag im Alter von 81 Jahren seinen langen Kampf gegen den Krebs.

Dies berichtete unter anderem das Musikmagazin «Rolling Stone»:

Rick Davies, the Supertramp co-founder, singer, and keyboardist who penned some of the band's most popular and enduring songs, including "Goodbye Stranger," "My Kind of Lady," and "Cannonball," has died at age 81.



Access the free article here: https://t.co/IVdkF4iX7a pic.twitter.com/qwtkT8H2OQ — Rolling Stone (@RollingStone) September 8, 2025

Supertramp bestätigten den Tod mit einem emotionalen Statement und würdigten die über 50 Jahre währende Zusammenarbeit mit einem Zitat aus dem Song «Goodbye Stranger»: «Goodbye stranger, it’s been nice / Hope you find your paradise».

Davies war zusammen mit Roger Hodgson Mitbegründer der Band Supertramp, die ab 1969 die Musikwelt prägte und 1974 mit dem Album «Crime of the Century» weltbekannt wurde. Mit Supertramp feierte Rick Davies immense Erfolge. Hits wie «Bloody Well Right» und «Crime of the Century» wurden zu Hymnen und festigten den Platz der Band in der Musikgeschichte. Das 1979 veröffentlichte Album «Breakfast in America» setzte auch kommerziell neue Massstäbe und gewann mehrere Grammy Awards.

1983 verliess Roger Hodgson die Band. Supertramp machten aber weiter, veröffentlichten 1985 das Album «Brother Where You Bound», gingen weiter auf Tournee, konnten aber nicht mehr an die kommerziellen Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. (mc/pg)