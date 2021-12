Swiss baut Flugplan im Sommer weiter aus und bietet neue Ziele an

Zürich – Die Airline Swiss baut ihr Flugangebot im kommenden Sommer weiter aus und nimmt sechs neue Europaziele ins Programm. Ab Zürich fliegt Swiss neu nach Bologna, Nantes, Sofia, Odessa sowie Vilnius und ab Genf neu nach Brüssel. Insgesamt wird Swiss ab Zürich und Genf 119 Destinationen bedienen. Im Europaverkehr wird der Schwerpunkt auf Zielen für Freizeit- und Besuchsreisen sowie europäischen Metropolen liegen, im Interkontinentalbereich stehen die Destinationen in Nordamerika im Fokus.

Swiss wird im Sommer 2022 ab Zürich und Genf insgesamt 119 Ziele bedienen, davon 93 Europa- und 26 Interkontinentalziele. Ab Zürich stehen Swiss Fluggästen 92 Destinationen zur Auswahl, ab Genf 46. Im Europaverkehr stehen Ziele für Freizeit- und Besuchsreisen sowie europäische Metropolen im Vordergrund, im Interkontinentalbereich liegt der Fokus auf Destinationen in Nordamerika. Insgesamt plant Swiss im Laufe des dritten Quartals wieder rund 80 Prozent der Kapazitäten von 2019 anbieten zu können. Von insgesamt 91 Flugzeugen der Swiss-Flotte kommen im kommenden Sommerflugplan bis zu 59 Kurzstrecken-Flugzeuge inklusive Wetleases zum Einsatz. Auf den Langstreckenflügen setzt Swiss bis zu 26 Flugzeuge ein.

Fünf neue Europaziele ab Zürich

Swiss plant, ihren Fluggästen ab Zürich diesen Sommer eine Auswahl von 66 Kurzstrecken- und 26 Langstreckenzielen anzubieten. Dabei nimmt sie fünf neue Europaziele auf: Ab Ende März fliegt die Airline neu in die Hauptstadt der norditalienischen Region Emilia-Romagna Bologna, die französische Loire-Stadt Nantes, die bulgarische Hauptstadt Sofia und die litauische Hauptstadt Vilnius. Ab Juli bedient sie ausserdem die südukrainische Hafenstadt Odessa. Zu den am häufigsten bedienten europäischen Zielen ab Zürich zählen Berlin, Hamburg, London Heathrow und Amsterdam. Gegenüber Vorjahr am stärksten ausgebaut wird vor allem das Angebot nach Porto, Palermo, Tallinn und Billund.

Im Langstreckenbereich wird Swiss im Sommer einen klaren Schwerpunkt auf den Ausbau der Frequenzen nach Nordamerika legen. So werden New York (JFK), Boston und Chicago im kommenden Sommer zweimal täglich statt wie im letzten Sommer einmal täglich bedient. Zudem wird Swiss die zuletzt pandemiebedingt ausgesetzte Bedienung der indischen Metropolen Delhi und Mumbai wiederaufnehmen. Zusätzlich wird sie auch im Sommer die im Winter 2021 eröffnete Destination Beirut zweimal pro Woche anfliegen. Ebenfalls fortgeführt wird die Verbindung nach Buenos Aires über São Paulo mit zwei wöchentlichen Flügen.

Ausbau der Strecke Genf-New York

Auch ab Genf baut die Airline ihr Flugprogramm im kommenden Sommer aus. Insgesamt bietet sie ihren Fluggästen neben dem Langstreckenziel New York 45 Europaziele an. Neu steht ihnen in Ergänzung zum bestehenden Lufthansa Group-Angebot mit Brussels Airlines eine Direktverbindung in die belgische Hauptstadt Brüssel zur Verfügung. Zudem wird New York bis zu sieben Mal wöchentlich angeflogen. Zu den Destinationen mit den meisten Flügen ab Genf gehören London Heathrow, Athen, Lissabon, Porto und Frankfurt.

Veröffentlichung des Flugplans in zwei Etappen

Der Sommerflugplan gilt vom 27. März 2022 bis zum 30. Oktober 2022. Zur besseren Planbarkeit erfolgt die Veröffentlichung in zwei Schritten. Die Veröffentlichung bzw. Bereinigung für den Zeitraum vom 1. Juni bis Ende Oktober 2022 ist für den 12. Januar vorgesehen. Die neuen Zielorte sind jedoch bereits am 14. Dezember für die gesamte Flugplanperiode buchbar. Passagiere, deren Flüge annulliert wurden, können gebührenfrei umbuchen oder sich ihr Ticket erstatten lassen. (mc/pg)