Swiss fährt Flugbetrieb weiter hoch

Zürich- Die Swiss hat ihr Flugprogramm bis zum Ende des Sommerflugplans am 24. Oktober veröffentlicht. In den nächsten Wochen und Monaten wird die Airline ihr Flugangebot ab Zürich und Genf kontinuierlich weiter ausbauen und neben der Aufnahme neuer Ziele die Frequenzen auf zahlreichen bereits wieder bedienten Routen verstärken. Dies betrifft sowohl die Kurz- als auch die Langstrecke.

Ziel ist, Ende Oktober 40 Prozent des ursprünglich veröffentlichten Flugprogramms durchzuführen. Dies entspricht rund 1.400 wöchentlichen Abflügen. Dabei sollen 85 Prozent der Swiss-Destinationen weltweit wieder angeflogen werden, wie die Swiss mitteilt.

Ab Zürich wird Swiss im Juli 12 neue Europastrecken ins Programm nehmen, darunter Bilbao und Alicante in Spanien, Venedig, Cork (Irland) und Oslo. Deutlich verstärkt werden ab Zürich die bereits im Juni wieder aufgenommenen Verbindungen nach Deutschland (Berlin, Hamburg, Westerland), Portugal (Lissabon, Porto), Frankreich (Nizza), Serbien (Belgrad), Irland (Dublin) und Österreich (Wien).

Ab Genf nimmt Swiss 24 weitere Europastrecken wieder in ihr Programm auf, darunter zahlreiche attraktive touristische Ziele im Süden Europas. In Griechenland fliegt Swiss wieder nach Heraklion, Kalamata, Korfu, Kos, Mykonos, Thessaloniki und Zakynthos, in Italien nach Brindisi, Catania, Florenz und Olbia und in Spanien nach Alicante, Menorca und Valencia. Darüber hinaus werden die Frequenzen nach Athen (Griechenland), Faro, Lissabon und Porto in Portugal, Frankfurt (Deutschland) und Pristina (Kosovo) erhöht.

Im Juli 13 Langstrecken-Destinationen im Angebot

Auch die Verbindung Zürich-Genf wird im Juli wieder aufgenommen. Im Juli und August sind 12 wöchentliche Flüge geplant, in den Monaten September und Oktober 21. Damit erhalten Passagiere ab Genf wieder nahtlosen Zugang zu zahlreichen Interkontinental-Destinationen ab Zürich. Neu fliegt Swiss ab Juli wieder nach São Paulo (Brasilien), Shanghai (China), Montreal (Kanada) und Tel Aviv (Israel). Im Juli sollen ab Zürich insgesamt 13 Langstrecken-Destinationen bedient werden und im Oktober 18.

Flexible Umbuchungsmöglichkeit

Wer in den nächsten Wochen einen Flug bucht, kann dies unbesorgt tun. Fluggäste, die ihr Reisedatum ändern möchten, können einmalig eine gebührenfreie Umbuchung für dieselbe Strecke und dieselbe Reiseklasse vornehmen. Diese Regelung gilt für Tickets, die bis einschliesslich 31. August 2020 gebucht wurden und ein bestätigtes Reisedatum bis einschließlich 30. April 2021 haben. Die Umbuchung muss dabei vor dem ursprünglich geplanten Reiseantritt vorgenommen werden. (mc/pg)