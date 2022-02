Swiss präsentiert erstes Flugzeug mit Premium Economy Class

Zürich-Kloten – Swiss hat am Flughafen Zürich das erste mit der neu eingeführten Premium Economy Class ausgestattete Flugzeug vorgestellt. Diese neue Reiseklasse wird die bereits bestehende Economy, Business und First Class ergänzen. Fluggäste in der Premium Economy Class profitieren von mehr Privatsphäre und gesteigertem Komfort. Die neue Klasse wird sukzessive auf den zwölf Langstreckenflugzeugen vom Typ Boeing 777-300ER eingeführt und ist auf sämtlichen Verkaufskanälen buchbar.

Das vorgestellte Flugzeug, eine Boeing 777-300ER mit der Immatrikulation HB-JNH, wird ab Anfang März zwischen Zürich und Miami eingesetzt. Nach Miami folgen als nächste Destinationen ab Mitte April die westamerikanische Metropole San Francisco und ab Ende April São Paulo in Brasilien. Ende Mai wird die Premium Economy Class dann auf allen Boeing 777-300ER Strecken verfügbar sein.

Während der Einführungsphase der neuen Reiseklasse werden bei Verfügbarkeit Upgrade-Möglichkeiten gegen Gebühr während dem Check-in Prozess oder am Gate angeboten.

Neu entwickelter Sitz bietet mehr Privatsphäre und Komfort

Swiss wird pro Boeing 777-300ER 24 Premium Economy Class Sitze der neuen Sitzgeneration des Herstellers ZIM anbieten. Der bequeme Sitz mit Sitzbezügen vom Berner Unternehmen Lantal ist in eine Hartschale integriert und lässt sich mühelos verstellen, ohne dass Mitreisende in der Reihe dahinter beeinträchtigt werden.

Nachhaltiges Reise-Necessaire und Vorzüge an Bord und am Boden

Für mehr Komfort erhalten Fluggäste der Premium Economy Class zudem Reise-Necessaires der Firma Skysupply. Die Produkte aus Kraft Paper und Paper Pulp zielen darauf ab, die Verwendung von Plastik zu reduzieren. Fluggäste erhalten zudem einen hochwertigen, geräuschreduzierenden Kopfhörer, der das Film- oder Musikerlebnis auf dem 15,6-Zoll-Monitor weiter steigert.

Auch das kulinarische Angebot ist eigens auf die neue Reiseklasse zugeschnitten. Fluggäste erhalten einen erfrischenden Begrüssungsdrink und können aus einer Auswahl von drei warmen Gerichten wählen.

Mit zwei Gepäckstücken à 23 kg steht Kunden doppelt so viel Freigepäck zur Verfügung wie in der Economy Class. Zudem profitieren sie von einem ermässigten Eintritt in die Swiss Business Lounges an den Flughäfen in Zürich und Genf sowie in die Swiss Arrival Lounge am Flughafen Zürich. (Swiss/mc/pg)