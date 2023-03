«SWISS Senses»: Swiss erneuert First, Business und Economy von Grund auf

Zürich – Die Swiss will ihren Fluggästen unter dem Namen «SWISS Senses» ab 2025 ein völlig neues, persönlicheres Reiseerlebnis bieten. Wichtiges Element ist dabei eine neue Kabinenausstattung für die Langstreckenflotte. First, Business und Economy werden von Grund auf erneuert, die 2022 eingeführte Swiss Premium Economy bleibt bestehen.

Die komplett neu konzipierte Kabine soll den Fluggästen mit warmen gedeckten Farbtönen wie beispielsweise Bordeaux, Anthrazit und Beige ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln. In der First- und Teilen der Business-Class bietet Swiss erstmals ein Suite-Konzept an. Ein in allen Reiseklassen überarbeitetes Lichtkonzept, das sogenannte «Human Centric Lighting», hilft Fluggästen, die Auswirkungen von Jetlag zu reduzieren. Ein neues, hochmodernes Bordunterhaltungssystem mit grösseren Monitoren und der Möglichkeit, eigene Geräte zu verbinden, wird ebenfalls in sämtlichen Reiseklassen installiert.

Swiss First – Privatsphäre garantiert

Die neuen SWISS First Suites bieten Fluggästen Privatsphäre mit verschliessbaren Schiebetüren, persönlicher geräumiger Garderobe, grossem Esstisch, Sitzheizung und -kühlung, kabellosem Lademodul sowie Bildschirmen über die gesamte Suitenbreite hinweg. Die mittlere Suite ist wahlweise auch für zwei gemeinsam Reisende ausgelegt. Holzelemente und warme Farben geben Gästen ein Gefühl von Geborgenheit in einem hochwertigen Ambiente. Für die neue Swiss First wurde zudem eigens ein neuer moderner und grosszügiger Waschraum entwickelt. Dieser ist inspiriert von der berühmten Quelle in Vals im Kanton Graubünden: Aussen schwarz wie Schieferstein, innen grün wie das frische kühle Wasser der Quelle.

Swiss Business – Jeder Sitz ein Gangplatz

Die rundum erneuerte Swiss Business ist auf unterschiedlichste Bedürfnisse ausgelegt. So gibt es neben dem neuen klassischen Business Class Sitz weitere verschiedene Sitz-Optionen, beispielsweise für gemeinsam Reisende. Zudem können ausgewählte Sitze mit einer Schiebetür verschlossen werden. Alle Plätze verfügen über Sitzheizung und –kühlung und ein kabelloses Lademodul.

Swiss Economy – Besserer Sitzabstand dank optimierter Bauweise

Die neue Swiss Economy wird mit komfortablen und funktionalen Sitzen ausgestattet. Dank optimierter Bauweise konnte der Sitzabstand vergrössert werden. Jeder Sitz verfügt über einen über 13 Zoll grossen hochauflösenden Bildschirm, das vielfältige Bordunterhaltungsprogramm wird Fluggästen die Zeit wie im Fluge vergehen lassen. Die neuen Sitze verfügen über einen Tablethalter, USB-Anschluss und zusätzlichen Komfort in den ersten Reihen.

Swiss-CEO Dieter Vranckx sagt: «Es handelt sich um die umfassendste Kabinenerneuerung in der Geschichte von Swiss und wir werden mit diesem äusserst hochwertigen Produkt auch in Zukunft unseren hohen Ansprüchen gerecht. Als Premium Airline möchten wir dem Wunsch unserer Fluggäste nach mehr Individualität Rechnung tragen.»

Das neue Interieur wird ab 2025 vorerst in die Airbus A330-300 Flotte und später in die Boeing 777-300ER Flotte eingebaut, die neu bestellten Airbus A350-900 werden bereits mit der neuen Kabinenausstattung ausgeliefert. (Swiss/mc/pg)