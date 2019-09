Swiss stellt bis Ende März 2020 700 neue Mitarbeitende ein

Zürich – Die Swiss schafft auch 2019 und 2020 weitere Arbeitsplätze und stellt bis zum Ende des ersten Quartals 2020 insgesamt rund 700 neue Mitarbeitende ein. Allein die zwei auf Anfang 2020 bestellten Boeing 777-300ER-Flugzeuge bringen über 300 zusätzliche Arbeitsplätze – dies entspricht pro Langstreckenflugzeug jeweils einem KMU. Berufseinsteiger profitierten von einem wachsenden und vielseitigen Lehrstellenangebot, schreibt die Swiss in einer Mitteilung.

Mit der grössten Flottenmodernisierung ihrer Geschichte stärkt Swiss International Air Lines ihr Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Schweiz. Innerhalb einer Dekade werden acht Milliarden Franken investiert. Die treibstoffeffizienten, grösseren Flugzeuge böten den Fluggästen mehr Komfort, reduzierten die Umweltwirkung, verminderten die operationellen Kosten und würden neue, attraktive Arbeitsplätze schaffen, hält die Swiss fest.

Schaffung von über 300 neuen Stellen

Mit der Einflottung der beiden neuen Langstreckenflugzeugen Boeing 777 im ersten Quartal 2020 werden über 300 Arbeitsplätze in den Bereichen Kabine, Cockpit und Technik geschaffen. Swiss-CEO Thomas Klühr: „Jedes neue Langstreckenflugzeug entspricht einem KMU“.

Zwischen Oktober 2019 unds März 2020 werden über 500 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter eingestellt, davon rund die Hälfte im Hinblick auf die Einführung der zusätzlichen Langstreckenflugzeuge. Um auch den steigenden Bedarf im Cockpit zu decken, werden in den Jahren 2019 bis 2021 insgesamt 230 neue Pilotinnen und Piloten ihren Dienst antreten. Pro Langstreckenflugzeug werden im Schnitt 25 Pilotinnen und Piloten ausgebildet. Mit der kürzlich lancierten Pilotenkampagne habe man bereits einen deutlichen Anstieg an Bewerbern aus der Schweiz verzeichnet und auch die Anzahl an Interessentinnen am Pilotenberuf sei stark gestiegen, so die Swiss.

Swiss als Ausbildnerin

In den letzten drei Jahren hat Swiss die Anzahl der Lehrstellen stetig erhöht. So wird die Lehrwerkstatt der angehenden Flugzeugmechaniker bedeutend ausgebaut, um ab Sommer 2020 jeweils 30 Lernende pro Lehrjahr ausbilden zu können. CEO Thomas Klühr: „Rund 70 Prozent der Jugendlichen in der Schweiz wählen eine betriebliche Lehre. Das duale Bildungssystem der Schweiz geniesst weltweit Anerkennung und ist ein wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes. Mit ihrem Engagement im Bereich Berufsausbildung leistet Swiss einen wichtigen Beitrag für unseren eigenen Nachwuchs und das Bildungssystem der Schweiz». (mc/pg)