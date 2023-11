Swiss streicht wegen Streik in Italien zwölf Flüge

Zürich – Wegen eines Streiks der italienischen Flughafenangestellten ist es am Freitag zu zahlreichen Einschränkungen im Flugverkehr gekommen. Davon betroffen war auch die schweizerische Fluggesellschaft Swiss, die deswegen zwölf Flüge annullierte.

Von den Ausfällen sind rund 900 Passagiere betroffen, wie Swiss-Mediensprecher Michael Pelzer auf Anfrage von Keystone-SDA bekanntgab. Zu Ausfällen komme es an den Destinationen Mailand, Florenz, Venedig und Bologna. Die Hälfte der Swiss-Flüge an diesen Standorten könne aber wie geplant durchgeführt werden. Weitere Destinationen der Swiss in Italien könnten planmässig – wenn auch mit möglichen Verspätungen – bedient werden.

Betroffene Passagiere seien im Vorfeld durch die Swiss kontaktiert worden. Sämtliche durch den Streik verursachte Mehrkosten für Unterkunft oder Verpflegung würden durch die Swiss abgedeckt. Auch werde die Kapazität für Hin- und Rückflug nach Venedig am Freitagabend durch ein grösseres Flugzeug erhöht, so Pelzer weiter.

An italienischen Flughäfen kam es aufgrund des landesweiten 24-stündigen Streiks der gewerkschaftlich organisierten Flughafenangestellten zu Verspätungen und Ausfällen im Flugverkehr. Die Gewerkschaften fordern höheren Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. (awp/mc/pg)