TUI Suisse präsentiert Trends und Top-Ziele für Herbst und Winter

Zürich – Nach Ende der Sommerferienzeit in den Schweizer Kantonen blickt TUI Suisse auf eine positive Nachfrageentwicklung und optimistisch auf die kommende Herbst- und Wintersaison.

«In den vergangenen Wochen konnten wir gute Buchungseingänge für eine insgesamt starke Sommersaison verzeichnen. Für einige Destinationen ist die Nachfrage nicht nur grösser als im Vorjahr, sondern liegt sogar über dem Niveau von 2019. Die grössten Gewinner sind Mallorca, Antalya an der türkischen Riviera, die griechischen Inseln und Zypern,» sagt Philipp von Czapiewski, Managing Director TUI Suisse. «Neben der grossen Nachfrage in den Sommerwochen sehen wir den klaren Trend, dass unsere Gäste den Sommer verlängern möchten. Der Herbst gewinnt deshalb zunehmend an Bedeutung, denn viele Reiseziele im Süden bieten dann noch zahlreiche Sonnentage und angenehm warme Temperaturen.»

Top-5 Destinationen im Herbst 2023:

Kurz- und Mittelstrecke

Antalya Kreta Hurghada Mallorca Zypern

Langstrecke

Malediven Dubai Mauritius Sansibar Dominikanische Republik

Trend zu langfristigen Buchungen im Winter

Parallel zum Herbst ziehen die Buchungen für den Winter 23/24 an. «Bei der Wintersaison sehen wir momentan gute Buchungszugänge und dass der Trend zu langfristigen Buchungen im Winter noch ausgeprägter ist als im Vorjahr,» kommentiert Philipp von Czapiewski. Einige der besonders nachgefragten Reisezeiträume im Winter werden wieder vier Monate vorher gebucht, das entspricht dem Vorpandemieniveau.

Aktuelle Top-5 Destinationen im Winter 23/24:

Kurz- und Mittelstrecke

Hurghada Gran Canaria Teneriffa Marsa Alam Sal

Langstrecke

Malediven Phuket Dubai Dominikanische Republik Sansibar

