TUI Suisse: Sommerferien-Start – Das sind die beliebtesten Reiseziele

Zürich – Dieses Wochenende starten viele Kantone in die Sommerferien. TUI Suisse hat die beliebtesten Ferienziele analysiert. Nebst Badeferien sind auch Camperferien hoch im Kurs bei Herr und Frau Schweizer.

Die Sommerferien starten und die meisten Schweizerinnen und Schweizer verbringen in den nächsten fünf Wochen die schönsten Tage im Jahr irgendwo im Ausland. Badeferien im Mittelmeer sind die beliebteste Ferienart für den Sommer 2019. Auf Platz 1 liegt Mallorca, mit malerischen Buchten und türkisblauem Meer gefolgt von der Südtürkei mit den modernen Unterkünften und viel Unterhaltung sowie auf Platz 3 die grösste griechische Insel Kreta, welche mit viel Abwechslung und unglaublicher Gastfreundschaft lockt. Es folgen Kos, Rhodos, Zypern, Gran Canaria, Fuerteventura, Apulien und Ibiza um die Top 10 der beliebtesten Sommerferienziele von Herr und Frau Schweizer zu komplettieren. „Besonders erfreulich ist der Zuwachs der Südtürkei. Nach schwierigen Jahren ist die Region wieder beliebt bei unseren Kunden“, freut sich Martin Wittwer, CEO von TUI Suisse. Die Südtürkei ist mit einem Buchungsplus von über 50 Prozent auf alten Buchungswerten. Herr und Frau Schweizer geben für die Sommerferien durchschnittlich 1121 Franken aus und bleiben 10 Tage in ihrem Ferienziel.

Kurzfristige Angebote – gewusst wie

„Der Reisesommer 2019 ist ein kurzfristiges Buchungsjahr“, weiss Wittwer. Viele Schweizerinnen und Schweizer buchen jetzt im Juli noch ihre Sommerferien. Wer flexibel ist und auch Dienstag bis Dienstag in die Ferien kann, findet dennoch ein attraktives Angebot. Unser Tipp: Für 49 Franken pro Flugstrecke fliegen Sie ab Zürich nach Araxos, Griechenland. Zum Beispiel am 16.07.2019 und zurück am 23.07.2019. Das Angebot ist limitiert und ausschliesslich in einer TUI Filiale buchbar.

Camperferien auf dem Vormarsch

Nicht nur klassische Badeferien sind beliebt. Diesen Sommer haben sich auch viele TUI Gäste für Ferien im Camper entschieden. Immer alles dabei und doch unterwegs, die Freiheiten sind mit einem Camper enorm. Beliebte Reiseziele sind dafür vorallem die USA und Kanada. Ob von Nationalpark zu Nationalpark oder in Kombination mit Grossstädten, Camperferien sind sehr vielfältig. Wer sich Camperferien im nächsten Sommer vorstellen kann, sollte diese schon heute reservieren. Die beliebtesten Kategorien sind zur Sommerferienzeit schnell ausgebucht. (TUI Suisse/mc/ps)

Die Top 10 für den Sommer 2019:

Mallorca Südtürkei Kreta Kos Rhodos Zypern Gran Canaria Fuerteventura Apulien Ibiza

TUI Suisse