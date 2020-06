Über 60 Ferienziele im Sommerflugplan von Edelweiss

Zürich – Die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss fliegt in der Zeit von Juli bis Oktober 2020 über 60 Ferienziele in 29 Ländern an. Alle bisherigen Sommer-Feriendestinationen werden mit Ausnahme von San Diego auch dieses Jahr bedient.

Der Flugplan wurde gemäss der erwarteten Nachfrage-Entwicklung angepasst. Die Aufnahme der Flugverbindungen richtet sich nach den Lockerungen der Reiserestriktionen. Bernd Bauer, CEO von Edelweiss: «Seit den Ankündigungen der Grenzöffnungen und Lockerungen der Einreisebestimmungen verschiedener Länder haben bei uns die Buchungen spürbar zugenommen. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem breiten Angebot auch diesen Sommer viele Ferienträume unserer Gäste erfüllen können.»

Der genaue Flugplan kann den Buchungssystemen der Reisebüros und auf flyedelweiss.com entnommen werden. (Edelweiss/mc/pg)