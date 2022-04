Volvo Cars Tech Fund investiert in Batterietechnologie-Pionier StoreDot

Göteborg – Volvo Cars hat über den seinen Risikokapitalzweig Volvo Cars Tech Fund in StoreDot investiert, ein israelisches Unternehmen, das extrem schnell ladende Batterietechnologien für Elektroautos entwickelt.

StoreDot arbeitet an einer Technologie, die nach Angaben des Unternehmens zu Batterien führen soll, die in nur fünf Minuten auf 160 km rein elektrische Reichweite aufgeladen werden können. Durch die Zusammenarbeit mit Volvo Cars will StoreDot die Markteinführung seiner Technologie beschleunigen und strebt eine Massenproduktion bis 2024 an. Volvo Cars ist der erste Premium-Automobilhersteller, der in StoreDot investiert.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen findet hauptsächlich im Rahmen des Joint Ventures für Batterietechnologie statt, das Volvo Cars im vergangenen Jahr mit Northvolt, dem führenden schwedischen Batteriehersteller, gegründet hat. Durch seine Investition in StoreDot hat sich Volvo Cars den Zugang zu allen aus der Zusammenarbeit resultierenden Technologien gesichert. (mc/pg)

