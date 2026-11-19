Zürich – Restaurantbesuche, Einkäufe und Freizeitaktivitäten kosten in allen 13 untersuchten Reiseländern weniger als in der Schweiz. Am günstigsten ist die Türkei, unser Nachbar Österreich am teuersten. Das zeigt ein Preisvergleich von Hotelplan, einer Hauptmarke von DERTOUR Suisse.

Die Türkei führt den Preisvergleich an. Dort kostet der Ferienalltag 46 Prozent weniger als in der Schweiz. Spanien und Portugal folgen mit jeweils rund 40 Prozent tieferen Kosten. In Zypern, Kroatien, Malta, Griechenland und Italien sind es 31 bis 39 Prozent weniger, in Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Österreich 27 bis 31 Prozent. Österreich ist das teuerste der 13 untersuchten Reiseländer.

Tabelle: Schweizer Franken-Äquivalent

Preisfaktor und CHF-Äquivalent in ausgewählten Reiseländern. Ein Faktor von 0,54 heisst: Ein Ferienalltag, der in der Schweiz 1’000 Franken kostet, kostet in der Türkei 542 Franken.

Für den Preisvergleich hat Hotelplan sieben typische Ausgaben vor Ort untersucht, darunter Restaurantbesuche, Einkäufe und Freizeitaktivitäten. Flug und Unterkunft sind in der Berechnung ausgeklammert.

Abendessen für zwei kostet in Portugal rund 45 Franken

Bei fünf von sieben Ausgabeposten ist die Türkei unter den 13 Reiseländern am günstigsten. Das gilt für Bekleidung, Lebensmittel, Tanken, Freizeit und Nahverkehr. Ein T-Shirt, das in der Schweiz 20 Franken kostet, kommt in der Türkei rechnerisch auf rund 9 Franken. Ein Einkaufskorb für 44 Franken kostet dort rund 21 Franken.

Beim Restaurantbesuch liegt Portugal vorne. Ein Abendessen für zwei, das in der Schweiz 100 Franken kostet, kommt dort rechnerisch auf rund 45 Franken. In der Türkei sind es rund 48 Franken. Eine Flasche Wein, die in der Schweiz 11 Franken kostet, kommt im italienischen Detailhandel rechnerisch auf 5.85 Franken.

Grösste Preisunterschiede bei Alkohol

Bei Alkohol im Detailhandel liegen die Preise unter den 13 Reiseländern am weitesten auseinander. Im teuersten Land kostet er rund 2,6-mal so viel wie im günstigsten. Auch bei Restaurantbesuchen, Freizeit und Nahverkehr fallen die Unterschiede vergleichsweise gross aus. Bei Lebensmitteln beträgt der Faktor zwischen dem teuersten und dem günstigsten Reiseland 1,5. (mc/pg)