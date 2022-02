Wohlgefühl: 5 Filme, die gute Laune machen

Wir vom ZFF erleben eine äusserst positive Woche: Nicht nur gehen gleich neun Filme aus dem vergangenen ZFF-Programm ins Oscar-Rennen und dürfen auf eine goldene Statue hoffen, sondern auch die Programmplanung für das kommende Festival nimmt langsam, aber sicher an Fahrt auf. Passend zu unserer guten Laune präsentieren wir fünf Filme, die uns mit viel Herz und Humor unterhalten und uns nach dem Abspann mit einem wohligen Gefühl aus der Geschichte entlassen.

WHAT WE DO IN THE SHADOWS von Taika Waititi & Jemaine Clement

Viago, Vladislav, Deacon und Petyr teilen sich eine Villa. Abgesehen vom fehlenden Spiegelbild, einseitiger Ernährung und gelegentlichen Schlägereien mit Werwölfen, unterscheidet sich ihr Vampir-Alltag kaum von dem jeder anderen Wohngemeinschaft: Streitereien um den Putzplan, Mietrückstände und gemeinsam gefeierte Partys. Als der 8000-jährige Petyr den jungen Nick versehentlich zum Vampir macht, müssen die anderen dem Frischling erst einmal die Grundregeln des ewigen Lebens beibringen. Mit viel Humor offenbart diese „Mockumentary“ sämtliche Facetten des Schattendaseins einer ganz gewöhnlichen Blutsauger-WG.

Verfügbar: Les Videos | Sky Show

WISH I WAS HERE von Zach Braff

Als Teenager träumte Aidan Bloom davon, als Science-Fiction-Superheld den Planeten zu retten. Mit seinen mittlerweile 35 Jahren gelingt es dem ziemlich erfolglosen Schauspieler gerade mal knapp, seine Familie über Wasser zu halten. Immerhin vermag Aidan – dank der Unterstützung seines Vaters Gabe – seine Kinder Grace und Tucker in die teure Privatschule der jüdischen Gemeinde zu schicken. Umso härter trifft es ihn, als Gabe an Krebs erkrankt und die Schulkosten der Enkel nicht länger übernehmen kann. Aus der Not heraus beschliesst Aidan, seine beiden Kinder fortan selbst zu unterrichten. Das familiäre Chaos ist vorprogrammiert – aber bald stellt sich heraus, dass Aidan und seine Kinder auch jenseits des Lehrplans eine ganze Menge voneinander lernen können.

Verfügbar: Les Videos | Sky Show | Google Play

SHAUN DAS SCHAF – DER FILM: UFO-ALARM von Will Becher & Richard Phelan

Shaun das Schaf trifft auf ein ausserirdisches Mädchen, das übernatürliche Kräfte besitzt und von einer bösen Organisation verfolgt wird. Gemeinsam verüben sie Streiche, und Shaun will seiner Freundin helfen, nach Hause zurückzukehren. Shaun ist die Hauptfigur einer bei Kindern sehr beliebten Fernsehserie des britischen Trickfilmstudios, das auch für Kinohits wie CHICKEN RUN und WALLACE & GROMIT verantwortlich zeichnete. Die Plastilinfiguren sind liebevoll modelliert und mittels Stop-Motion-Technik animiert worden. Ein charmanter Abenteuerfilm, der Kinder ebenso in den Bann zieht wie Erwachsene.

Verfügbar: Les Videos | Sky Store | Google Play

DOPE von Rick Famuyiwa

Malcolm trägt einen trapezförmigen Haarschnitt, knallbunte Outfits und hört am liebsten Hip-Hop aus den 90ern. Seine Freunde Jib und Diggy finden das cool – ansonsten gilt er auf der Highschool als „Geek“ und wird öfter mal in die Mangel genommen. Dabei will der intelligente junge Mann einfach nur aus seinem Stadtviertel – den „Bottoms“ – raus, wo sich Drogendealer und Kleinkriminelle herumtreiben. Der Afroamerikaner, der bei seiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen ist, wehrt sich gegen jegliche Klischees und träumt von einem Studium in Harvard. Doch ist es überhaupt möglich, auf eine anständige Art aus diesem Umfeld auszubrechen? Als Malcolm zur falschen Zeit am falschen Ort die Bekanntschaft mit einer Drogen-Gang macht, findet er sich mit einem prall gefüllten Rucksack wieder – aber vielleicht ist der Stoff ja auch für irgendetwas gut…

Verfügbar: Les Videos | Google Play

HERE WE ARE von Nir Bergman

Für den Mittfünfziger Aharon kommt sein eigenes Leben erst an zweiter Stelle. Seit der Trennung von seiner Frau widmet er sich ganz alleine seinem autistischen Sohn Uri. Gemächlich und mit liebevoller Routine verbringen sie Tag für Tag zusammen, weit weg von der echten Welt. Nun wird Uri langsam, aber sicher erwachsen, und die Behörden wie auch seine Mutter sind der Meinung, dass für ihn die Zeit gekommen ist, in einem spezialisierten Heim mehr Unabhängigkeit zu erlangen. So macht sich Aharon eines Tages mit seinem Sohn auf den Weg zu dessen neuem Zuhause. Mitten auf der Route aber überkommen Aharon Zweifel – schliesslich weiss er doch, dass Uri noch nicht bereit ist für diesen grossen Schritt. Oder ist es etwa Aharon selbst, der der bevorstehenden Veränderung nicht gewachsen ist? Der israelische Meisterregisseur Nir Bergman inszeniert ein herzerwärmendes, zutiefst humanistisches und humorvolles Drama über väterliche Liebe und die Schwierigkeit loszulassen.

Verfügbar: Cinefile

(Zurich Film Festival/mc/ps)