Zehn ZFF-Filme für Oscar nominiert

Zürich – Die Nominationen für die 95. Academy Awards wurden am Dienstag bekanntgegeben. Zehn Filme, die 2022 am Zurich Film Festival liefen, sind für einen Oscar nominiert. Ganz vorne mit dabei: IM WESTEN NICHTS NEUES und THE BANSHEES ON INISHERIN mit jeweils neun Nominationen.

Am frühen Dienstagnachmittag wurden die Nominationen für die 95. Academy Awards verkündet. Das Team von Deutschlands Einreichung für den Besten Internationalen Film IM WESTEN NICHTS NEUES darf sich besonders freuen: Der Film ist in neun Kategorien nominiert – darunter Bester Spielfilm und Bester Internationaler Film. Daneben ist, wie nach dem grossen Erfolg bei den Golden Globes erwartet, THE BANSHEES OF INISHERIN mit ebenfalls neun Nominationen weiterer Oscar-Favorit.

Diese ZFF-Filme haben bei der Award Ceremony in Los Angeles in der Nacht vom 12. auf 13. März eine Chance auf einen oder mehrere Oscars:

Bester Film

IM WESTEN NICHTS NEUES

THE BANSHEES OF INISHERIN

TRIANGLE OF SADNESS

Bester Regisseur

THE BANSHEES OF INISHERIN – Martin McDonagh

TRIANGLE OF SADNESS – Ruben Östlund

Bester Schauspieler

THE BANSHEES OF INISHERIN – Colin Farrell

AFTERSUN – Paul Mescal

LIVING – Bill Nighy

Bester Nebendarsteller

THE BANSHEES OF INISHERIN – Brendan Gleeson

THE BANSHEES OF INISHERIN – Barry Keoghan

Beste Nebendarstellerin

THE BANSHEES OF INISHERIN – Kerry Condon

Bestes Originaldrehbuch

THE BANSHEES OF INISHERIN – Martin McDonagh

TRIANGLE OF SADNESS – Ruben Östlund

Bestes Adaptiertes Drehbuch

IM WESTEN NICHTS NEUES – Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell

LIVING – Kazou Ishiguro

Bester Internationaler Film

ARGENTINA, 1985 (Argentina)

CLOSE (Belgium)

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (Germany)

Bester Dokumentarfilm

ALL THAT BREATHES

ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED

FIRE OF LOVE

Beste Originalmusik

IM WESTEN NICHTS NEUES – Volker Bertelman

THE BANSHEES OF INISHERIN – Carter Burwell

Bester Ton

IM WESTEN NICHTS NEUES

Bestes Szenenbild

IM WESTEN NICHTS NEUES

Beste Kamera

IM WESTEN NICHTS NEUES

Bestes Make-up und beste Frisuren

IM WESTEN NICHTS NEUES

Bester Schnitt

THE BANSHEES OF INISHERIN

Beste visuelle Effekte

IM WESTEN NICHTS NEUES

