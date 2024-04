Zentrum Paul Klee: Brasilien in Venedig, Bern und London

Bern – Die Biennale von Venedig hat 2024 auf mehreren Ebenen Bezüge zu Brasilien. In Bern widmet das Zentrum Paul Klee dem Land ab dem 7. September 2024 die grosse Ausstellung Brasil! Brasil! Aufbruch in die Moderne, die in Zusammenarbeit mit der Royal Academy of Arts in London organisiert wird.

Als erster Kurator aus der südlichen Hemisphäre kuratiert Adriano Pedrosa die 60. Internationale Kunstausstellung. Pedrosa ist Direktor des Museu de Arte de São Paulo. Aus den Beständen dieses Museums leiht das Zentrum Paul Klee einige Meisterwerke für seine grosse Herbstausstellung Brasil!

Brasil! Aufbruch in die Moderne aus. Sechs Kunstschaffende, von denen Werke in der Ausstellung gezeigt werden, sind auch an der Biennale vertreten.

Brasil! Brasil! Aufbruch in die Moderne wird vom 7. September 2024 bis 5. Januar 2025 in Bern zu sehen sein. Danach wird die Ausstellung in der Royal Academy of Arts in London gezeigt.

Zur Ausstellung

Brasilien war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine junge Nation auf der Suche nach einer eigenen Identität. Die Bevölkerung setzte sich aus verschiedenen indigenen Gruppen, aus ehemaligen Sklavinnen und Sklaven, Kolonistinnen und Kolonisten sowie Migrantinnen und Migrantenaus ganz Europa und Japan zusammen.

Verschiedenste Kulturen trafen in diesem Kontext aufeinander. Auch die Kunst war im Aufbruch, und Kunstschaffende suchten nach eigenen modernen künstlerischen Ausdrucksformen. Ihre Referenzen waren die europäische Avantgarde – darunter Paul Klee – und die eigenen indigenen und afro-brasilianischen Kulturen.

Die Ausstellung im Zentrum Paul Klee zeigt verschiedene Wege, wie brasilianische Kunstschaffende ihre eigenen modernen Bildsprachen entwickelten. Neben Werken von zehn Künstlerinnen und Künstler präsentiert sie eine Einführung in prägende politische und wirtschaftliche Ereignisse ebenso wie Meilensteine in Literatur, Musik, Design und Architektur des Landes. (Zentrum Paul Klee/mc/ps)

Ausgestellte Künstlerinnen und Künstler:

Tarsila do Amaral (1886–1973)*

Anita Malfatti (1889–1964)*

Lasar Segall (1891–1957)

Alfredo Volpi (1896–1988)*

Vicente do Rego Monteiro (1899–1970) Flávio de Carvalho (1899–1973)

Candido Portinari (1903–1962)*

Djanira da Motta e Silva (1914–1979)*

Rubem Valentim (1922–1991)*

Geraldo de Barros (1923–1998)

*an der Biennale in Venedig ausgestellt

Brasil! Brasil! Aufbruch in die Moderne

7.9.2024–5.1.2025

Zentrum Paul Klee